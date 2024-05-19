В Гидрометцентре предупредили о ночных заморозках

И теплая погода обещает задержаться на довольно длительное время. Но лето наступило не везде. Ночные заморозки сохраняются на обширной территории.
«Связано потепление с установившимся антициклоном. Это однородная структура с точки зрения высокого давления, но неоднородная по погодным характеристикам. Самая теплая часть антициклона в Ленинградской области. Туда поступает воздух с юга, солнечно. В выходные там до плюс 26 градусов. В Москве на 2−4 градуса ниже», — пояснил метеоролог. Он отметил, что за последние дни температура приблизилась к климатическим нормам.
Тепло в Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской области, в Тыве, на юге Хакасии, на юге Красноярского края — там выше 20 градусов. Но там погода неустойчивая, с дождями.
В столичном регионе в начале недели днем около плюс 20 градусов, но ночи не слишком теплые — плюс 5−8 градусов. Со вторника воздух в дневные часы начнет прогреваться до плюс 23−24 градусов. Теплее станет и по ночам.
В Поволжье до летнего тепла еще далеко. Начиная от Кировской области до Оренбургской по ночам заморозки. Минусовые ночные температуры и на Урале — в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, на юге Тюменской области. Заморозки очень медленно покидают и Ростовскую область и центральное Черноземье. И там резкого потепления пока ждать не приходится.
Северо-восточный ветер с Северного Ледовитого океана не дает прогреваться воздуху на юге европейской территории — в Краснодарском крае погода такая же или даже чуть холоднее, чем в Москве. А это для региона ниже нормы. К конце недели температура в Краснодарском крае может повыситься до плюс 25 градусов. При этом погода неустойчивая, с дождями — из-за того, что холодные ветры сталкиваются с южными.
Вода в Черном море в районе Сочи прогрелась до 16−17 градусов. У берегов Крыма на градус-полтора ниже. В Москве-реке температура воды сейчас от 11 до 14 градусов. «Далеко еще до купального сезона. Для того, чтобы вода начала прогреваться, нужно, чтобы ночи были теплыми. Иначе вода быстро отдает тепло, которое она получает днем от солнечных лучей», — отметил Вильфанд.
По его словам, полноценный купальный сезон на Черном море в Краснодарском крае начнется в середине июня, в Крыму — к концу июня.