Вильфанд рассказал о погоде в Поволжье и на Урале на этой неделе

«Наиболее некомфортная погода в Приволжском федеральном округе и на Урале, поскольку там постоянный заток холодных воздушных масс. Длительный период очень холодной погоды, крайне редко бывает, чтобы практически 20 дней мая были такими холодными. А на Урале и в Приволжском федеральном округе они очень холодные», — сказал он.
Так, по словам метеоролога, заморозки в ночь на вторник от минус 2 до минус 5 градусов прогнозируются в Башкортостане и Оренбургской области, до минус 3 градусов в Свердловской и Челябинской областях, до минус 1 градуса в Курганской области.
В Казани в ближайшие дни будут заморозки, а дневная температура ожидается 17−18 градусов. Начиная со второй половины недели заток воздуха опять начнется с северо-востока, и максимальные дневные температуры прогнозируются от 11 до 13 градусов, существенных осадков не ожидается. В Оренбургской области во вторник и среду дневные температуры около 22 градусов, а затем резкое понижение температуры ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем от 13 до 15 градусов.
В Свердловской и Челябинской областях во вторник будет небольшое повышение температуры до 15−20 градусов, затем произойдет ее резкое понижение. Так, в Екатеринбурге в конце рабочей недели ночные температуры ожидается около ноля градусов, а днем максимальные температуры 8−10 градусов. «Очень холодная погода именно потому, что на востоке европейской России, на Урале самый максимальный эффект от холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана», — подчеркнул Вильфанд.
Неустойчивая погода прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской областях из-за столкновения очень жарких воздушных масс с юга и холодного воздуха с севера. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, здесь практически каждый день прогнозируются осадки, иногда сильные, и значительные колебания температуры. Например, завтра дневные температуры в Томской области будут составлять 13 градусов, далее на юге области она повысится до 20 градусов, а на севере прогнозируется всего 10 градусов тепла. Алтайский край будет единственным регионом с устойчивой температурой до 23 градусов, пройдут дожди. В Забайкальском крае в течение первой половины недели ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов, а дневные температуры 24−27 градусов. Во второй половине недели дневные температуры в этом регионе понизятся до 15−16 градусов.
Говоря о погоде на юге России, Вильфанд заметил, что в Краснодарском крае и в Крыму ночные температуры в ближайшие дни будут до плюс 1−2 градусов. В Краснодарском крае ожидается 20−23 градуса, но начиная со среды и до конца рабочей недели температура повысится до 25−26 градусов, а на выходных снова произойдет понижение до 20 градусов. В Сочи ожидается более спокойная, умеренная погода с ночными температурами от 13 до 15 градусов и дневными от 22 до 24 градусов, однако температура воды там еще 16−17 градусов, поэтому купальный сезон рекомендовать начинать сложно, заметил метеоролог. В Крыму в степных районах, как и в Краснодаре, ночные температуры составят от 9 до 11 градусов, дневные 22−24 градуса, а в конце недели будет понижение до 20 градусов.