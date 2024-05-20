Чем подкормить смородину весной
Эксперт рассказал о пользе некоторых пищевых отходов.
Эксперт рассказал о пользе некоторых пищевых отходов.
О неприхотливости смородины — от черной до красной и белой — слагают едва ли не легенды, но это вовсе не означает, что на ее питание следует смотреть легкомысленно. Добиться урожая ягод должного размера и вкусовых качеств без удобрения, естественно, невозможно. Что же предпочитает смородина в это время на завтрак, обед и ужин?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Надеюсь, что вы не пропустили первую, апрельскую подкормку смородины азотосодержащими удобрениями. Если пропустили — плохо, потому что сейчас, во второй половине мая, это уже неуместно и может повредить качеству будущих ягод, причем это касается и минеральных удобрений, и органических.
Если не пропустили — замечательно. Но в любом случае сейчас необходимо удовлетворить потребность смородины в фосфоре и калии. В принципе, подойдет любой комплекс, содержащий эти элементы, но, как показывает опыт, смородина есть тот самый случай, когда органика при подкормке эффективнее, поэтому рекомендую именно ею и ограничиться.
На ура идет сейчас у смородины зола. Ее можно применить в сухом виде, рассыпав по периметру ягодника и непосредственно под кусты, заодно, кстати, опудрив и листву. Только не забудьте потом опрыскать ее пульверизатором. Можно приготовить зольный настой. Для него потребуется полкило золы, которые надо залить 10 литрами крутого кипятка, тщательно размешать, а затем, накрыв крышкой, поставить в темное место на 3 дня. Затем настой процеживают через марлю и поливают смородину прямо под корень.
Отличные результаты дают подкормки картофельной кожурой. Но это не значит, что ее можно просто рассыпать под смородиной, и все. Нет, это блюдо требует более сложного приготовления.
Картофельная кожура должна быть обязательно высушенной. Перед сушкой ее надо тщательно промыть, ошпарить кипятком и замочить в розовом растворе марганцовки на 15 минут. Потом снова промыть и только потом отправлять на сушку.
Высушенную кожуру надо измельчить до состояния порошка, 1 килограмм такого порошка заливают 10 литрами горячей воды, хорошо размешивают и отправляют настаиваться на день-два. Причем в процессе настаивания все это дело надо помешивать раза три в день.
Готовую подкормку процеживают и пускают в дело. 1 литр настоя идет на один куст.