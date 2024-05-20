В Госдуме призвали ввести меры поддержки российских садоводов
В России необходимо внедрить меры поддержки садоводов, в том числе — обеспечивать их бесплатными и льготными семенными материалами в сезон посева.
В России необходимо внедрить меры поддержки садоводов, в том числе — обеспечивать их бесплатными и льготными семенными материалами в сезон посева.
Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минсельхоза РФ Оксане Лут, передает RT со ссылкой на копию обращения.
Также в качестве мер поддержки депутат предложил проводить бесплатные лекции по садоводству и предусмотреть поддержку фермеров при проведении сельхозярмарок. Работа на приусадебном участке для жителей имеет особое значение, при этом наличие приусадебного участка и возможность работы на нем для страны стратегически важно для страны, уверен Милонов.
«Россияне с особой любовью и старанием занимаются выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках», — подчеркнул парламентарий.
Он призвал министра рассмотреть возможность внедрения предложенных мер поддержки садоводов.
Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев, в том числе — рассмотреть вопросы об увеличении финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию.