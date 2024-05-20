09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров.

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Источник: AP 2023

Об угрожающей полуострову опасности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели предупредили, что с понедельника, 20 мая, по четверг, 23 мая, на юге полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В ведомстве также напомнили, что с 17 апреля в Крыму действует особый противопожарный режим.

«В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях», — заявили в МЧС.

Синоптики пообещали жителям и гостям региона почти 30-градусную жару на этой неделе.

Радио «Спутник в Крыму» сообщило, что температурный пик придется на четверг — воздух прогреется до плюс 23−28 градусов.

Российские туристы заинтересовались отдыхом в пятизвездочных отелях Крыма. Летом 2024 года объем бронирований вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

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