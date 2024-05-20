От Дюма до Донцовой: знаменитые писатели, создавшие кулинарные книги

Писатели, которые любят хорошо поесть, прекрасно умеют и описывать процесс приготовления блюд. Тем более что кулинарные книги пользуются огромной популярностью с момента возникновения печати.
Александр Дюма, тот самый, который прославил на весь мир мушкетеров и гвардейцев кардинала, любил путешествовать. Да не просто так, а с гастрономическими целями. Так что нет ничего удивительного в том, что он в итоге оказался в России и… не смог не влюбиться в нашу кухню.
«Дорогой мой сын!.. Ты ведь знаешь, что я люблю селедку, и потому не удивляйся, что я ездил в Переславль, чтобы полакомиться ею…» — писал он.
Современники утверждают, что аппетит у Дюма-старшего был поистине богатырским. «Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить мухоморы», — написала после его визита российская писательница Авдотья Панаева.
— Сам француз не только был гурманом, который вкусно ел, но и отлично готовил и был даже немного заносчив в отношении французской кухни, — рассказывает кулинарный историк Павел Сюткин. — Когда он попробовал уху из стерляди в Астрахани, то не стесняясь заявил: «Повара не стараются подчеркнуть ее приятный вкус. К ней необходимо придумать соус, и смею предположить, что это смогут сделать только французы».
За кулинарный и последний труд в своей жизни «папаша» Дюма принялся, накопив обширные знания по кулинарии, разменяв седьмой десяток. А чтобы его никто не отвлекал от работы, он отправился в Бретань, в уединенное приморское местечко Росков и в марте 1870 года передал парижскому издателю Альфонсу Лемерру тысячу страниц рукописи — последний труд в своей жизни — «Большой кулинарный словарь».
— В книге описаны рецепты блюд, собранных Дюма в разных странах, которые перекликаются с остроумными анекдотами, письмами знаменитого в те годы повара Мари-Антуана Карена, короткими заметками об истории кулинарии, продуктов, вин, овощей, — рассказал эксперт.
Кулинарные книги пишут и повара, и любители, и даже жены знаменитых писателей.
Супруга Льва Николаевича Толстого Софья написала книгу «Обед для льва». Толстая собрала рецепты 162 блюд, которыми питалась вся большая семья.
— Эта книга яркий пример небогатой, но достойной российской кухни конца XIX века. В рецептах нет какого-то особого изыска, блюда самые простые, например яблочный квас, лимонный квас, пастила, знаменитый миндальный торт, — рассказывает кулинарный историк Павел Сюткин.
Еще одним писателем, который увлекался описанием рецептов, был Антон Павлович Чехов. Учитывая, что классик родом был с юга, то и предпочтение он отдавал южной кухне.
— Родную, таганрогскую кухню Чехов описал следующими словами: «Тамошние борщи и соусы это сплошное блаженство». Кстати, именно от Антона Чехова мы узнали, что существует Таганрогский борщ, — рассказывает Павел Сюткин. — Это, как ни странно, борщ без… свеклы, а только с помидорами. Ну, а самый известный рецепт от Чехова это, конечно же караси в сметане.
Впрочем, Чехов готов был написать любой рецепт так, что у любого читателя мгновенно разгорался аппетит.
Не отстают от писателей прошлого и современные. Например, автор ироничных детективов Дарья Донцова выпустила «Кулинарную книгу лентяйки», где простым и понятным языком рассказывает, как готовить самые простые блюда. И, кстати, если сравнивать, то книга Донцовой очень похожа по стилю на книгу Дюма. Как и у него, в ее творении жизненные истории переплетаются с рецептами.
Щавель с блинами от Софьи Толстой
Щавель (два пучка без стеблей) бросить в кипящую воду и варить 2−3 минуты. После откинуть на сито, чтобы стекла лишняя вода, и протереть через это же сито. Затем в кастрюле спассеровать масло с мукой, добавить молоко и перемешать венчиком. К получившейся массе добавить щавель, немного сахара (чтобы слегка подсластить щавель) и 2 яйца, перемешать до однородности. Блины (по вашему рецепту) смазать щавелем и скатать рулетиками, разрезать их пополам и выложить их в форму, смазанную маслом. Обильно смазать рулетики сметаной и поставить в духовку, разогретую до 140 градусов, на час.
Караси в сметане от Антона Павловича Чехова
Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Выложите в сковороду с растительным маслом. Поджарьте лук до прозрачности. Карасей очистите от чешуи, выпотрошите и помойте внутри и снаружи. С обеих сторон рыбы сделайте несколько неглубоких надрезов. Посолите и поперчите рыбу. Хорошо обваляйте в муке с обеих сторон и выложите на горячую сковороду с маслом. Быстро обжарьте карасей с обеих сторон до легкой, золотистой корочки на огне выше среднего.
Половину жареного лука выложите в форму для запекания. Поверх лука выложите карасей. Покройте рыбу второй частью жареного лука, смажьте сметаной и посыпьте панировочными сухарями. Запекайте карасей в духовке при температуре 180−190 градусов 20−25 минут.
Говядина с капустой от Александра Дюма
Возьмите два кочана капусты, разрежьте на четыре части, бланшируйте, остудите, перевяжите бечевкой, сложите в кастрюлю, залейте бульоном. Добавьте несколько морковок, две-три луковицы, воткнув в одну из них три гвоздики, зубчик чеснока, лавровый лист и чабер. Помимо этого, чтобы капустная масса получилась более насыщенной, добавьте то, что есть на дне вашего котла. Варите на медленном огне три или четыре часа, откиньте капусту на чистую ткань, отожмите, чтобы вытек жир, придайте форму скалкой и обложите этой массой кусок вашей отварной говядины. Залейте капусту и говядину концентрированным (упаренным) испанским соусом и подавайте на стол.
Мясо в горшочке от Дарьи Донцовой
Для мяса в горшочке вам понадобится примерно ½ кг мякоти говядины или свинины. Сначала на дно горшочка наливают растительное масло без запаха.
Потом все кладете слоями: режете 1 большую луковицу, кладете в горшок, сверху устраиваете 1 порезанную морковку, помидор и часть мяса, затем снова лук, морковь, помидор, мясо, лук, морковь, помидор, мясо… Самый последний слой должен состоять из овощей. Сверху блюдо можно посыпать тертым сыром и поставить в духовку. Время готовки — приблизительно 1 час 30 мин.
Владимир Чистяков, шеф-повар:
— Конечно, с одной стороны, сейчас полки книжных просто завалены кулинарными книгами. И большой вопрос: а кому можно доверять? Можно ли научиться готовить по рецептам неизвестного человека. Но если, как в случае, например с Дюма, у нас есть уверенность, что человек писал рецепты со знанием дела, то такой книге можно и довериться.
Вообще, скажу по своему опыту — готовить может научиться каждый! Главное, искренне любить это дело, а не просто смешивать ингредиенты по шпаргалке.