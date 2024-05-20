«Просто так жалить не будут»: пчеловод рассказал, как можно спровоцировать пчел

Также, по словам пчеловода, не нужно делать резких движений.
«Пчелы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчелы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией, а также вино-водочными изделиями — их запах они тоже не переносят. Они не переносят резких движений, размахивать ничем не надо. Не надо ударять палкой, например, по улью. Они все время заняты своим делом, просто так жалить человека не будут. Соседство с пчелами к неприятным последствиям, как правило, не приводит, если мы соблюдаем правила общения с ними», — сказал он.
Капунин со ссылкой на ООН рассказал, что пчелы обеспечивают треть продовольственной корзины людей. По его словам, молоко и мясо также вкуснее благодаря этим насекомым.
20 мая отмечают Всемирный день пчел, он приурочен ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши. Праздник отмечают с целью привлечь внимание к роли, которую пчелы и другие насекомые-опылители играют в мире, а также к многочисленным угрозам, с которыми они сталкиваются.