Когда сажать дыню в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Ароматную сладкую дыню можно есть без остановки. Эту представительницу семейства тыквенных выращивают в открытом грунте исключительно в южных регионах страны. В Сибири, на Урале и в центральной полосе России эту культуру высаживают преимущественно в теплицах, поэтому рекомендуем подбирать подходящие погодные условия весной. В статье собрали нюансы ухода за овощем и полезные советы. Расскажем, когда сажать дыню в 2024 году, как выбрать благоприятные дни для посева семян, подготовить почву и ухаживать за растениями, чтобы получить обильный урожай.
Что важно знать о выращивании дыни
Это овощ с жестким ползучим стеблем, который достигает длины 1—3 м. На каждой посадке вырастает 2—8 плодов разного размера в зависимости от сорта. Даже новичок в садоводстве сможет успешно вырастить дыню, если узнает особенности бахчевой культуры и правила выращивания.
|Сроки посева растения
|На рассаду для выращивания в теплице: 25 марта — 10 апреля; в открытый грунт семенами: 25 мая — 5 июня; семена на рассаду для открытого грунта: 25 мая — 10 июня
|Глубина посадки семян
|3—4 см
|Расстояние между семенами
|65—70 см
|Место высадки растения
|Хорошо освещенный участок без сорняков
|Почва для дыни
|Рыхлая почва, богатая органикой с нейтральным показателем pH. Не подходит супесчаная и кислая земля
|Заболевания: корневая гниль, аскохитоз, антракноз, фузариозное увядание, мучнистая роса, вирусные инфекции
|Соблюдайте схему посадки и обрабатывайте микробиологическими биопрепаратами: триходермином, фитоспорином-М, оксихомом, топазом, бордоской жидкостью
|Вредители: паутинный клещ, бахчевая тля, проволочник, дынная муха, подгрызающая совка
|Опрыскивайте растения во всех труднодоступных местах. Используйте табачную пыль и препараты: битоксибациллин, фитоверм, искра био, актара, актеллик, карбофос
Как выбрать семена и сорт дыни для посадки
Правильно подобранный районированный сорт бахчевой культуры — залог успеха при ее выращивании. В регионах с коротким летом, то есть в Сибири, на Урале, в Подмосковье, Ленинградской области, средней полосе России, рекомендуется выбирать раннеспелые сорта и гибриды дыни со сроком созревания 60—85 дней. Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, советует выращивать в этих регионах следующие сорта:
- «делано F1»;
- «злато скифов»;
- «алтайская»;
- «мануэла F1»;
- «ассоль F1»;
- «роксолана F1»;
- «раймонд F1»;
- «титовка».
В теплицах преимущественно выращивают скороспелые сорта дыни, которые созревают за 50—65 дней, например «дакаро F1», «алтайская», «титовка», «эфиопка», «оксана F1». Энтузиасты-дачники при благоприятных погодных условиях высаживают в открытом грунте среднеспелые сорта со сроком созревания 85—95 дней, такие как «торпеда», «солнечное лакомство», «сахарная пудра», «услада», «анамакс F1», «северная звезда F1», «дон кихот F1».
Среднеспелые и скороспелые виды активно развиваются в южных регионах России. Также быстро прорастают и позднеспелые зимние дыни, к ним относятся «изумрудная», «пьел де сапо», «зимовка», «гуляби», которые будут радовать сладкой ароматной мякотью и длительным сроком хранения. Их вегетационный период продолжается 100—110 дней.
Таблица благоприятных дней для посадки семян дыни на рассаду
Этот овощ — теплолюбивое и светолюбивое растение, которому некомфортно, если температура ниже +10 °C. Для посадки саженцев в открытый грунт необходимо, чтобы установилась теплая погода с температурой +16…+25 °C, почва хорошо прогрелась, а дни по лунному календарю совпадали с фазой роста Луны.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|1, 5, 6, 13—14, 17—18, 24, 26—28 марта
|7—11, 25 марта
|1, 2, 6, 13—15, 22—23, 25, 28—29 апреля
|3—5, 7—9, 24, 30 апреля
|3—4, 7, 11—12, 22, 24—26, 31 мая
|1—2, 8, 23, 27—30 мая
Таблица благоприятных дней для посадки дыни в открытый грунт
На грядки высаживают рассаду, ранее выращенную в домашних условиях или в теплице в течение 25—35 дней. Важное условие — отсутствие возвратных заморозков. Над саженцами устанавливают дуги или другие конструкции, на которые при необходимости натягивают нетканый защитный материал (полиэтилен или агроволокно). В южных регионах России семена дыни напрямую высевают в почву в конце мая — начале июня. Для работ выбирают подходящую погоду и дни по лунному календарю.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|3—4, 7, 11—13, 16—22, 26, 31 мая
|1, 4—6, 8, 13—15, 23, 27—30 мая
|3—4, 8, 12—21, 23, 26—27 июня
|1—2, 6, 9—11, 22, 24—25, 28—29 июня
Как правильно сажать семена дыни на рассаду
Приступая к посадке, стоит учитывать, что погода в разных регионах может различаться. Рекомендуется высаживать семена после окончания последних весенних заморозков, так как растение может погибнуть в открытом грунте при снижении температуры воздуха до +5…+10 °C.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Оптимальная температура для посадки рассады дыни в открытый грунт или семян на грядки составляет +16…+25 °C. Земля должна прогреться как минимум до +12 °C на глубину не менее 10 см. Весенняя погода в разных регионах страны имеет свои особенности, поэтому эти условия могут наступить в разное время.
1. На юге России и в Крыму семена дыни на рассаду рекомендуем высаживать в середине марта — начале апреля. Пересаживать саженцы на грядки можно в конце апреля — начале мая. Когда устанавливается стабильная теплая погода, семена дыни можно сеять напрямую в грунт в начале мае — начале июня.
2. На Урале и в Сибири советуем сажать семена на рассаду в теплице или в домашних условиях в мае. Через месяц она будет готова к пересадке в открытый грунт.
3. Жителям Подмосковья и средней полосы России рекомендуем заниматься посевом семян на рассаду в конце апреля. В конце мая или начале лета пересаживайте рассаду на постоянное место в огороде.
Рассадный способ выращивания бахчевой культуры — лучший вариант для всех регионов России.
При посеве семян напрямую в открытый грунт необходимо ежедневно умеренно поливать до появления первых всходов.
В каких емкостях выращивать рассаду
У дыни нежная и хрупкая корневая система как на стадии рассады, так и у взрослых растений. Поэтому культура плохо переносит пересадку. Семена на грядки высевают так, чтобы не проводить пикировку и лишний раз не травмировать корни растения. Советуем использовать широкие и глубокие индивидуальные емкости объемом 0,5 л для рассадного способа и далее методом перевалки переносить рассаду на постоянное место. Каждая емкость должна иметь одно или два дренажных отверстия для отвода лишней воды. Лучше всего на дно насыпать дренаж: песок или мелкий гравий.
Какую почву выбрать для посадки семян
Все бахчевые культуры предпочитают, чтобы в составе земли был песок. Его обязательно добавляют в грунт, в который планируют сажать семена. Хороший грунт для рассады дыни — садовая или лесная дерновая земля вперемешку с песком и перегноем. Ее сразу удобряют древесной золой из расчета 200 г на одно ведро. Сейчас в продаже есть специальные почвосмеси для бахчевых культур, но даже там могут быть патогены. Поэтому любой грунт перед посадкой семян прокаливают в микроволновке или духовке 15—20 минут, а после обрабатывают фитоспорином с помощью пульверизатора.
Как подготовить семена дыни к посадке
Начинают выращивать рассаду с подготовки к посеву семян трех-четырехлетней давности, потому что из свежих вырастают крепкие растения, которые не дают плодов, поскольку на них будут только мужские цветки, не образующие завязей.
Для обеззараживания семена окунают на 20 минут в слабый раствор марганцовки или замачивают на 12 часов в растворе борной кислоты в концентрации 5%. Закаливание полезно тем сортам дынь, которые планируют высаживать в регионах с коротким летом. Семена пересыпают в термос с водой +30 °C, затем их выдерживают еще сутки при комнатной температуре во влажной марле и в конце переносят в холодильник на 18 часов (температура 0…+2 °C). После семечки дыни еще на шесть часов оставляют в помещении. После такой закалки посевной материал сразу высаживают в открытый грунт. Таким образом они приобретают высокую морозостойкость.
Емкости для рассады заполняют приготовленной почвой на ⅔. В них делают углубления 2—4 см в зависимости от размера семени. По мере роста рассады в стаканчики досыпают землю. После посадки землю увлажняют с помощью пульверизатора и прикрывают полиэтиленом или стеклом, которые периодически приподнимают для полива или проветривания.
Рассада быстро прорастает при температуре +22…+25 °C примерно через 5—10 дней. После появления всходов рассаду переставляют в более прохладное место с температурой воздуха +17…+20 °C на неделю. Затем ростки выставляют опять в теплое и солнечное место, так как растение светолюбивое. Вечером советуем подключать дополнительную подсветку, например фитолампы. Также подойдут простые светодиодные настольные лампы.
Как ухаживать за рассадой дыни
В пасмурные дни для поддержания необходимого уровня освещения рассаду дыни подсвечивают фитолампами на протяжении всего дня, а также вечером. Одновременно с этим рекомендуем проветривать помещение или переставлять емкости с рассадой в более прохладное место. До первых всходов поливают ежедневно, чтобы семена быстро проклюнулись, после полив проводят по мере подсыхания земли (нельзя переувлажнять, но и не пересушивать). Стоит учитывать, что растения предпочитают теплую отстоянную или фильтрованную воду, также молодые посадки периодически рыхлят после полива.
Полив и подкормка рассады
На первых этапах грунт, подготовленный изначально, содержит достаточно питательных элементов для рассады. При появлении первого листа растения рекомендуем подкармливать азотом, например аммиачной селитрой, раствором с дрожжами или настоем крапивы. Еще через 10—14 дней рассаду удобряют калием, например сульфатом калия (3—4 г на 1 л воды) или древесной золой (на 1 л воды 20 г). Пожелтение первых семядольных листиков дыни может указывать на недостаток азота. В этом случае ей поможет подкормка настоем зеленой травы, куриного помета или коровяка.
Когда высаживать рассаду дыни
С наступлением устойчивого тепла в конце весны можно пересаживать домашнюю рассаду дынь в теплицу или открытый грунт. Первый признак того, что рассада готова к высадке, — 3—4 настоящих листочка.
За неделю до пересадки в теплицу саженцы закаляют, то есть периодически на несколько часов выносят на открытый воздух. Время закалки постепенно увеличивают от 1—2 часов до целого светового дня. Перед посадкой землю удобряют перегноем и добавляют песок, если она не рыхлая, а грядки обеззараживают раствором фитоспорина. Рассаду из емкостей пересаживают способом перевалки в специально подготовленные лунки на расстояние 65—70 см друг от друга. Дыни выращивают на приподнятых грядках, укрытых агроволокном. Это защищает бахчевую культуру от сорняков и вредителей, живущих в почве. По мере повышения температуры воздуха частоту проветривания теплицы с дынями увеличивают, а в самые жаркие летние дни ее полностью открывают для обеспечения хорошей вентиляции посадок.
При выращивании рассады дыни необходимо отобрать самый крепкий росток и оставить его в емкости для посадки. Остальные ростки следует аккуратно срезать у основания, не выдергивая их с корнем, чтобы не повредить основной росток. Между рядами оставляют расстояние 70—75 см, а между самой рассадой — 65—70 см. Для каждого саженца готовят лунки, которые промачивают водой. Рассаду прикапывают в лунки, чтобы корневые шейки находились поверх уровня земли. После посадки присыпают грядки речным песком, который защищает молодые, ослабленные после пересадки растения от различных инфекций.
Солнечный участок — идеальное место для выращивания дыни любого сорта. Желательно, чтобы он находился на южной стороне и был защищен от ветра. Около грядки с саженцами высаживают кукурузу, редис, щавель, редьку, базилик, фасоль, репу. Дыни не рекомендуется сажать рядом с огурцами и кабачками, поскольку эти культуры имеют общих вредителей и болезни.
Осенний период является оптимальным временем для начала подготовки почвы под дыни. Землю перекапывают и вносят органические удобрения: перепревший навоз, компост или перегной. Тяжелую глинистую землю перемешивают с речным песком из расчета ½ ведра на 1 кв. м. Почву рыхлят и напитывают азотом (мочевиной или аммиачной селитрой), а также суперфосфатом и сульфатом калия (при желании заменяют древесной золой). Весной на участке для посадки дынь удаляют все сорняки.
Советы по выращиванию и уходу за дыней
«В теплице удобно выращивать дыни на специальных шпалерах, чтобы их плети не занимали много места. Такое поднятие плода уменьшает риск болезней, потому что патогены находятся в почве. Желательно каждую неделю подсыпать перегной под каждую посадку. А если наступят возвратные заморозки, необходимо прикрыть теплицу дополнительно полиэтиленом», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
Поливают дыни теплой отстоянной водой под корень и по всей грядке по мере подсыхания почвы, но не чаще одного — двух раз в неделю. При наступлении жары для сохранения влаги посадки мульчируют опилками, соломой или сеном (постепенно подсыпают до сбора урожая). При появлении первых плодов поливы сокращают до одного в 10—14 дней, а за две недели до сбора урожая вовсе прекращают, чтобы плоды набрали сладость.
Через неделю после посадки рассаде необходим азот. Вместо органики используют аммиачную селитру, нашатырный спирт, кальциевую или магниевую селитру. При появлении первых плодов дыни подкармливают калием (сульфатом калия, гуматом калия) каждые 10—14 дней (вносят с поливами и иногда заменяют древесной золой). Если фосфор в виде суперфосфата не был внесен перед посадкой на грядки, его вносят в первые недели после высадки (рассыпают гранулы под каждый корень растения).
Чтобы стимулировать ветвление дыни, ее прищипывают на стадии 5—6 листов. Это приводит к образованию боковых побегов из пазух оставшихся листьев, именно на них формируются женские цветки, из которых впоследствии развиваются сладкие дыни. Когда плоды на плетях вырастают до размера грецкого ореха, все боковые плети прищипывают, включая их пасынки. В итоге на одном растении оставляют 2—4 основные плети и две боковые. На каждом побеге оставляют по два плода. Остальные плоды обрезают, так как для растения нагрузка слишком велика. В итоге на одном кусте остается 2—8 дынь (в зависимости от размера и сорта).
«Важно проводить дополнительное опыление посадок в теплице, куда практически не залетают насекомые-опылители. Для этого руками переносят пыльцу с мужских цветков на женские, которые имеют в своем основании маленькие плоды. На открытых грядках для улучшения завязываемости дынь используют препараты бутон, завязь или раствор борной кислоты», — рекомендует эксперт.
Мы попросили ответить на самые популярные вопросы эксперта Жаннету Вологирову.
Можно ли выращивать дыню в Подмосковье, Сибири, на Урале?
Это возможно, но требует дополнительных усилий и подходов к выращиванию. Например, в Подмосковье следует выбирать сорта, адаптированные к короткому сезону и прохладным ночам, в Сибири — уделять внимание выбору сортов с высокой устойчивостью к низким температурам, а на Урале — использовать теплицы или укрытия для защиты от холода и ветров.
После каких культур лучше всего сажать дыню?
После овощных культур, кукурузы, сидератов, однолетних трав. Но не стоит высаживать дыню там, где раньше уже росли ее сородичи — патиссоны, кабачки, тыквы, арбузы. Они имеют одинаковых вредителей, которые скрыты в почве, а также схожие грибковые инфекции.
Надо ли проращивать семена дыни перед посевом?
Этап необязательный, но может ускорить всходы и начало роста растений. Согласно исследованиям Министерства сельского хозяйства, проращивание семян дыни на первый или второй день перед посевом может увеличить всходы на 10—15%.
Почему семена дыни могут плохо всходить?
Они могут быть попросту старыми, старше 6—8 лет. Также посевной материал бахчевой культуры плохо всходит при низкой температуре, ниже +15 °C. На всхожесть влияет и качество грунта. Если земля тяжелая с большим содержанием глины, ростки не прорастают. На всходы негативно влияют и почвенные вредители: там, где было их замечено большое количество, проводят обработку метаризином.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей