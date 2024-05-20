Во Франции объявлена тревога из-за наводнения
Опубликованы видео затопленных улиц на северо-востоке Франции.
Опубликованы видео затопленных улиц на северо-востоке Франции.
На этих выходных во Франции прошли сильнейшие дожди. На северо-востоке страны объявлена тревога из-за того, что уровень воды в реках поднялся, а улицы многих прилегающих городков и деревень затопило. В настоящее время пострадало уже около 177 муниципалитетов, нанесен значительный ущерб местной инфраструктуре. Власти департамента ввели красный уровень опасности в районе Мозель.
В Интернете опубликовали видео с текущей ситуацией.
Ранее, из-за сильных дождей, затопило западную часть Индонезии. Об этом рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова