Районы Индии охватила аномальная жара
Индийское метеорологическое агентство сообщает, что в Дели и прилегающих к столице Индии районах в последние сутки температура воздуха превысила отметку в 47 градусов по Цельсию.
Индийское метеорологическое агентство сообщает, что в Дели и прилегающих к столице Индии районах в последние сутки температура воздуха превысила отметку в 47 градусов по Цельсию.
Термометры в столице в воскресенье зафиксировали максимальную температуру в стране.
Красный уровень погодной опасности объявили в столице, а также в штатах Раджастхан, Пенджаб, Уттар-Прадеш и Харьяна, в этих местах температура воздуха колебалась от +43 до +46 °C.
Это самая высокая температура, зафиксированная в этом сезоне.
Метеоспециалисты посоветовали избегать воздействия тепла и сохранять прохладу, не допускать обезвоживания и носить свободную одежду. Ожидается, что жара продержится в Индии еще не менее 5 дней.
Метеорологический департамент Индии использует четыре цветовых кода для предупреждений о погоде: зеленый (на улице безопасно), желтый (потенциальная опасность, будьте в курсе), оранжевый (опасно, будьте готовы) и красный (без необходимости не стоит покидать дом, при выходе на улицу примите меры предосторожности).