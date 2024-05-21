Сохранит ли календула лечебные свойства, если посадить ее в открытый грунт?

Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Совсем не поздно. В средней полосе России уж точно, поскольку почва только прогрелась до комфортной для семян календулы температуры. И сеять их сейчас можно прямо в грунт, минуя предпочитаемую некоторыми дачниками стадию рассады, потому что календула не очень хорошо переносит пикировку и пересадку, а выращивать каждый отдельный цветок в отдельной емкости слишком хлопотно и нерационально.
Лечебные свойства календулы напрямую зависят от соблюдения правил агротехники и выращивания. Чем меньше ошибок — тем лучше они сохраняются.
Грядка под календулу обязательно должна располагаться на хорошо освещенном месте, где солнце присутствует минимум ⅘ суток. Тень календула, в принципе, тоже переносит, но стебли хиреют, а цветки сильно мельчают.
Почву перед посевом необходимо тщательно вскопать, избавиться от комьев, хорошо заправить органикой. Если у вас суглинок, добавляйте крупного песка — календула очень требовательна к рыхлости и плодородности. Оформив грядку, выровняйте ее граблями и приступайте к посеву. Когда появятся всходы, растению надо обеспечить регулярный полив, но при этом следить, чтобы влага не застаивалась. За сезон календуле необходимы три подкормки либо комплексными удобрениями, либо препаратами типа кемира, плантофол, фертика, их модификациями и аналогами.
В принципе, календулу можно сеять и под зиму, однако, если на период появления всходов вдруг вернутся заморозки, то растения, скорее всего, погибнут. Поэтому майский вариант посадки предпочтительнее.