Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 21 мая

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.
В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +7 градусов.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с, однако при грозовых условиях возможны порывы ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 750−751 мм ртутного столба.
Накануне пресс-служба главного управления МЧС России по столице отметила, что гроза и ветер ожидаются в Москве во вторник. Жителей столицы попросили соблюдать осторожность. Синоптики присвоили погоде 21 мая «желтый» уровень опасности — это значит, что условия могут быть потенциально опасными.
Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше 20 градусов, к выходным, 25 и 26 мая, столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов.