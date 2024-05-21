03:29 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 21 мая

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза и до +25 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 21 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +23 до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем прогнозируют от +20 до +25 градусов, ночью температура может снизиться до +7 градусов.

Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с, однако при грозовых условиях возможны порывы ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 750−751 мм ртутного столба.

Накануне пресс-служба главного управления МЧС России по столице отметила, что гроза и ветер ожидаются в Москве во вторник. Жителей столицы попросили соблюдать осторожность. Синоптики присвоили погоде 21 мая «желтый» уровень опасности — это значит, что условия могут быть потенциально опасными.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше 20 градусов, к выходным, 25 и 26 мая, столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов.

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