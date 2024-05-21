В Усть-Ишиме уровень воды в Иртыше снизился до 942 см

«Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима продолжает медленно снижаться и сейчас составляет 942 см (минус 3 см за сутки). На спад идет и вода в реке Ишим в районе с. Орехово. На данный момент уровень составляет 1 517 см (минус 15 см за сутки)», — написал Хоценко.
По данным МЧС на утро 19 мая, в Усть-Ишимском районе подтоплены 610 жилых домов и 1 003 приусадебных участка. Вокруг подстанции, которая обеспечивает электроэнергией весь муниципалитет, возводят защитные насыпи. Из района эвакуировано около 2 тыс. человек. В Усть-Ишиме 19 мая был запущен паром через Иртыш, который дважды в сутки перевозит машины с продовольствием, медикаментами, кормами для животных, ГСМ, почтой. Это позволило повысить транспортную доступность районного центра, единственная дорога в который была частично подтоплена.
Единый институт пространственного планирования РФ (подведомственная организация Минстроя РФ) поможет разработать омским властям мастер-план развития райцентра Усть-Ишим, пострадавшего от паводка. По словам Хоценко, до нормализации ситуации оценить ущерб невозможно. В настоящий момент известно, что от подтоплений пострадали также минимум пять социальных объектов, размыто несколько дорог. Вода угрожает подстанции в Усть-Ишиме.