Летняя жара придёт в Москву после грозовых ливней: синоптики обещают +27 градусов
Синоптик Позднякова сообщила о дефиците осадков в мае.
Синоптик Позднякова сообщила о дефиците осадков в мае.
Москву ждут грозовые ливни, холодные ночи и моментальное наступление лета с 27-градусной жарой. И все это — в ближайшие дни, до конца текущей недели!
Во вторник, 21 мая, Московскую область пересечет холодный атмосферный фронт. Пройдут короткие дожди, в некоторых районах столицы и Подмосковья они будут сильными. Прогремят грозы. И при этом будет очень тепло, +23…+25 градусов. Небольшие дожди возможны и в ночь на среду.
— Теплые дожди на самом деле нужны — в мае у нас пока дефицит осадков, выпало лишь 38% от месячной нормы, 23 мм. Это плохо, так как начинает нарастать пожарная опасность. Для растений в Московской области из-за недостатка влаги пока ничего страшного нет. Они только-только заморозки пережили, уже хорошо! — рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. — В середине недели к нам придёт волна относительно прохладной погоды. Это связано с тем, что на погоду начнёт влиять антициклон из Скандинавии, и потоки воздуха будут северными.
К счастью, грядущее похолодание будет очень скромным и проявится в основном в ночной прохладе. Прогноз Гидрометцентра России такой:
В среду, 22 мая, ночью +10…+12 градусов, днём +21…+23.
В четверг, 23 мая, ожидается самая холодная ночь недели, в Подмосковье воздух остынет до +3. Днём +19…+21 градус.
В пятницу, 24 мая, под утро +4…+9, днём +21…+23. И все эти дни — солнечно и сухо!
— Ночи в мае могли бы быть и потеплее. Но хотя бы заморозков в прогнозах больше не видно, — уточняет Татьяна Позднякова.
А ее коллеги из центра «Фобос» уверяют, что с ночными заморозками покончено, вернутся они уже только поздней осенью. Впрочем, оптимизм касается только Московской области. Во многих регионах средней полосы по ночам 22 и 23 мая ещё будет подмораживать, предупреждают специалисты Гидрометцентра России. В Костромской, Владимирской и Ярославской областях воздух остынет до −1…-2 градусов.
А теперь — самая приятная часть прогноза. В выходные в Москву придёт настоящее лето. В субботу потеплеет до +26, а в воскресенье даже до +27 градусов. Готовим шорты, красивые платья и солнцезащитные очки!