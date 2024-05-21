10:16 (мск), источник: ТАСС

В Омске за сутки выпало более месячной нормы осадков

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Более месячной нормы осадков — 34 мм — выпало за сутки в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Тем самым был побит исторический рекорд, установленный в 2006 году.

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Источник: Агентство «Москва»

Ранее ТАСС со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС сообщил, что в Иртыше в черте Омска уровень воды вырос за сутки на 9 см. В результате оказалась подтоплена набережная в центре города на месте впадения Оми в Иртыш.

«Над территорией Омской области перемещается южный циклон, который 20 мая активизировался в зоне атмосферного фронта. Он принес ливневые осадки разной интенсивности. Максимальное количество осадков — 34 мм, что составляет 110% от месячной нормы, отметили в Омске. Был перекрыт исторический максимум, который в 2006 году составил 7,9 мм», — сказали в пресс-службе.

Ливень стал причиной локальных подтоплений в городе, сообщают жители города в соцсетях. В мэрии Омска отметили, что из-за этого 20 мая вечером частично было ограничено движение двух троллейбусных маршрутов по ул. Нефтезаводской. После откачки воды к утру движение восстановили.

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