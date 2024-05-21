12:28 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Код «Красный». Аномальная жара в Индии. Фото

Термометры в Индии фиксируют максимальную температуру в стране.

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Красный уровень погодной опасности объявили в Дели. Температура воздуха в столице превысила отметку +47 °C, а в близлежащих Раджастхан, Пенджаб, Уттар-Прадеш и Харьяна показатели колебались от +43 до +46 °C.

Associated Press напоминает, что период жары выпал на парламентские выборы, которые проходят в Индии с 19 апреля по 1 июня. В субботу в Дели планируются митинги с участием премьера Индии.

Метеоспециалисты посоветовали избегать воздействия тепла и сохранять прохладу, не допускать обезвоживания и носить свободную одежду. Ожидается, что жара продержится в Индии ещё несколько дней.

Метеорологический департамент Индии использует четыре цветовых кода для предупреждений о погоде: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

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