Плотный туман нарушил работу аэропорта Владивостока
Город словно накрыло пеленой.
Город словно накрыло пеленой.
На Владивосток сегодня утром опустился плотный туман. Это помешало работе аэропорта города. Так, несколько самолетов из Москвы и Пекина не смогли приземлиться во Владивостоке и были направлены на посадку в Хабаровск.
Кроме того, ряд рейсов задержали. В частности, в аэропорт с опозданием прибыли самолеты из Харбина и Москвы.
Сейчас воздушная гавань Владивостока работает как обычно.
Ранее стало известно, что в Омске за сутки выпало более месячной нормы осадков.
Айгуль Сабитова