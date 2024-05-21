17:37 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Плотный туман нарушил работу аэропорта Владивостока

Город словно накрыло пеленой.

Источник: РИА "Новости"

На Владивосток сегодня утром опустился плотный туман. Это помешало работе аэропорта города. Так, несколько самолетов из Москвы и Пекина не смогли приземлиться во Владивостоке и были направлены на посадку в Хабаровск.

Кроме того, ряд рейсов задержали. В частности, в аэропорт с опозданием прибыли самолеты из Харбина и Москвы.

Сейчас воздушная гавань Владивостока работает как обычно.

Ранее стало известно, что в Омске за сутки выпало более месячной нормы осадков.

Айгуль Сабитова

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