Какие бывают органические удобрения и как их использовать?

Отвечает агроном Петр Синьковский:
В принципе различают два вида органических удобрений. Первый — растительного происхождения. Это — компост, торф, перегной, ил, сидераты и всевозможные пищевые отходы. Второй — соответственно происхождения животного. Конский, коровий, свиной навоз, птичий и кроличий помет. И тот, и другой виды способны обогащать почву макро- и микроэлементами, улучшать ее структуру и повышать плодородие.
Какие из указанных видов эффективнее? Трудно сказать, поскольку уже давно на дачах их используют комбинированно, однако есть моменты, когда дачники действительно предпочитают только определенный вид, исходя из его свойств. Такой подход вряд ли оправдан. Все же сочетание различных органик более предпочтительно, хотя бы исходя из доступности. Кроме того, они способны обогащать и дополнять друг друга.
Но если составлять рейтинг, исходя из скорости достижения результатов — повышения того же плодородия, то он выглядит примерно следующим образом.
Лидер — безусловно, навоз. В почву его можно вносить только в перепревшем (пролежавшем не менее года) виде. Из навозов богаче всех полезными веществами конский, затем идет коровий и только потом — свиной.
Второе место — за птичьим пометом. Это лучший курьер по доставке азота, но, надеюсь, большинство дачников помнит, что применять его можно только в разведенном виде, иначе неизбежны ожоги корней растений.
Далее назову перегной. Чем старше он, чем более рассыпчат — тем лучше.
За ним следует компост — опять же не свежезаложенный этого сезона, а хорошенько вызревший.
Пятое место можно отдать старой доброй золе. Источник фосфора и калия в легкоусвояемой растениями форме. Но только следите за ее качеством. Недопустимо сжигать вместе с деревянным «сырьем» пластик, любую другую синтетику, отходы полиграфии.
Замкнет же эту шестерку — ил. Это также мощный источник калия, но только не в свежем виде. Ил для применения в саду и огороде должен быть высушен. И есть у него один недостаток. Если торф или компост улучшают структуру почвы, делая ее более легкой и воздухопроницаемой, то ил — наоборот, поэтому применять его надо очень аккуратно.