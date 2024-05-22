В горах Чечни и Ингушетии ожидаются сильные дожди
Сильные дожди ожидаются в горных и предгорных районах Чечни и Ингушетии, а в Карачаево-Черкесии — сильный ветер до 25 метров в секунду.
Сильные дожди ожидаются в горных и предгорных районах Чечни и Ингушетии, а в Карачаево-Черкесии — сильный ветер до 25 метров в секунду.
«23 мая в предгорных и горных районах Ингушетии и Чеченской Республики ожидается сильный дождь. 24 мая в Карачаево-Черкесии прогнозируется ветер до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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