10:16 (мск), источник: Это Кавказ

В горах Чечни и Ингушетии ожидаются сильные дожди

Сильные дожди ожидаются в горных и предгорных районах Чечни и Ингушетии, а в Карачаево-Черкесии — сильный ветер до 25 метров в секунду.

Источник: Reuters

«23 мая в предгорных и горных районах Ингушетии и Чеченской Республики ожидается сильный дождь. 24 мая в Карачаево-Черкесии прогнозируется ветер до 25 метров в секунду», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также синоптики предупредили об опасности схода лавин 22—23 мая в горах Кабардино-Балкарии выше 2 500 метров над уровнем моря, и 22—24 мая — в горах Ингушетии и Чечни.

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