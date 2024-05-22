Эксперт Маслов дал советы, как правильно подкормить почву весной
Чтобы получить хороший урожай овощей и фруктов летом, нельзя пропускать подкормку почвы весной.
Чтобы получить хороший урожай овощей и фруктов летом, нельзя пропускать подкормку почвы весной.
Какие удобрения идеально подходят для весенней подкормки, рассказал кандидат наук по овощеводству Вячеслав Маслов.
— Если мы говорим про общие рекомендации, то ранней весной мы вносим азотные удобрения. Чуть позже мы вносим комплексные удобрения на весну-лето, — подчеркнул он в комментарии ОТР.
Весной высаживают различные типы косточковых деревьев. В посадочные ямы можно добавлять из органики: биогумус, полностью вызревший садовый компост или качественно перепревший на протяжении не менее трех лет коровяк (перегной). Из минеральных удобрений при посадке используют двойной суперфосфат. Также можно применять древесную золу.
Маслов отметил, что на грядки можно вносить как органические, так и минеральные удобрения с более широким спектром. Органические удобрения нужно рассыпать по грядке из расчета 20−40 литров на один квадратный метр. Затем следует перекопать грунт, погружая лопату на глубину около 15 сантиметров.
В свою очередь садовод Ирина Коробейник рассказала, что вырастить овощи и зелень можно и на балконе квартиры. Важно найти хорошее место для домашнего огорода, оно должно быть светлым и умеренно проветриваемым, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ряд дачных культур почти не требует ухода, но при этом дают хороший урожай. Об этом рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.