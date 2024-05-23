10:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда платить налог на баню?

Если строить баню на даче, за неё нужно будет платить налог? А если это баня-бочка?

Источник: РИА "Новости"

Каждый объект недвижимости нужно регистрировать в ЕГРН, а потом платить с него налог. Критерии, которые позволяют отнести баню к недвижимости, следующие: капитальный фундамент, наличие коммуникаций, целост­ность сооружения. То есть строение невозможно разобрать на части и перенести на новое место без ущерба для функционирования, — уточняет риелтор Елена Хабарова. — Баня-бочка этим критериям не соответ­ствует, а значит, регистрировать её и платить налог не надо.

Напомню про размер налоговой ставки: в случае хозяй­ственного строения площадью не более 50 м2 — это 0,1% от кадастровой стоимости.

 Потерялась в изменах. Жена главного цыгана Сличенко рассказала об их браке
Зеленский требует у США списки целей для ударов по России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»