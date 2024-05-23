Как и когда прививать виноград?
Эксперт раскрыл главные цели северных виноградарей.
Эксперт раскрыл главные цели северных виноградарей.
Довольно далеко забравшись в последние годы на север, виноград стал никакой не экзотикой, а вполне полноправным членом садово-огородного сообщества, выращиваемого российскими дачниками в Подмосковье и окрестностях Санкт-Петербурга. Поэтому и прививают его сегодня наравне с яблонями, грушами и прочими старинными обитателями наших садов. Есть в этом деле, конечно, и определенные тонкости, которые неплохо было бы соблюдать. Какие именно?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— С конца мая и на протяжении всего лета виноградным лозам можно делать комбинированную прививку. А именно — нужны ранее заготовленные черенки, обязательно одревесневшие и зеленый побег в роли подвоя.
Стандартные цели этой процедуры в прохладных широтах примерно таковы. Во-первых, так можно весьма заметно повысить морозо- и зимостойкость лозы, что крайне важно для экстремальных погодных условий, которые в означенных высотах в порядке вещей. Ну, а во-вторых, это возможность испытать на одной лозе сразу несколько сортов винограда, чтобы, например, выбрать оптимальный и в дальнейшем его культивировать.
Механизм комбинированной прививки полностью схож с прививкой в расщеп, применяемой на плодовых деревьях. Порядок действий же немного отличается.
Сначала одревесневший черенок погружается в емкость с водой и находится в ней до тех пор, пока не набухнут почки. Если на каком-то черенке этого не произошло — значит, он бракованный и его использовать нельзя.
Черенки с набухшими почками снизу подрезаются с двух строн на 2−3 см вверх, образуя тонкий клин. На зеленом побеге делается надрез, так же на 2−3 см, совпадающий по длине с клином черенка. Черенок вставляете в этот разрез, следя при этом, чтобы глазки привоя и подвоя были развернуты друг от друга в противоположные стороны. Все, готово. Место прививки крепко обмотайте, но лучше не изолентой, а мягким шпагатом. Замечено, что прививать виноград лучше рано утром или вечером после шести-семи часов, то есть во время, когда солнце менее активно. Некоторые дачники потом еще закрывают прививку полиэтиленовым пакетом, но на мой взгляд — это излишне.