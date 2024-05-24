16:52 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В ботаническом саду Санкт-Петербурга расцвела «Царица ночи»

Застать ее цветение — большая удача.

В ботаническом саду СПбГУ распустился Селеницереус крупноцветковый, или «Царица ночи». Об этом сообщили сотрудники организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они отмечают, что застать цветение этого растения семейства Кактусовых удается не часто. Дело в том, что «Царица» распускается ближе к ночи, а к утру уже увядает.

У растения довольно тонкие колючие стебли шириной 1−2,5 сантиметров и длиной до 5 метров. В природе Селеницереус встречается на территориях от Юга Мексики до Колумбии. Первое цветение наступает примерно на 5 год посадки. Цветет «Царица ночи» 1 раз в год в мае-июне.

Ранее ученые узнали, что обычный полевой цветок может восстанавливать нервы.

Айгуль Сабитова

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»