В ботаническом саду Санкт-Петербурга расцвела «Царица ночи»
Застать ее цветение — большая удача.
Застать ее цветение — большая удача.
В ботаническом саду СПбГУ распустился Селеницереус крупноцветковый, или «Царица ночи». Об этом сообщили сотрудники организации.
Они отмечают, что застать цветение этого растения семейства Кактусовых удается не часто. Дело в том, что «Царица» распускается ближе к ночи, а к утру уже увядает.
У растения довольно тонкие колючие стебли шириной 1−2,5 сантиметров и длиной до 5 метров. В природе Селеницереус встречается на территориях от Юга Мексики до Колумбии. Первое цветение наступает примерно на 5 год посадки. Цветет «Царица ночи» 1 раз в год в мае-июне.
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Айгуль Сабитова