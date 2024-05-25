Вильфанд считает, что говорить о начале купального сезона в Москве пока рано

«По расчетам, к выходным на следующей неделе температура в Москве-реке повысится до плюс 19 градусов. Я беседовал с врачами, которые утверждают, что купальный сезон начинается для детей с плюс 22 градусов, поэтому детям я бы не рекомендовал купаться. А вот ко [взрослому] человеку нет единого подхода», — рассказал он.
Метеоролог допустил, что при сохранении антициклона температура воды в Москве-реке может составить плюс 21−22 градусов уже в первой декаде июня.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что комфортной температурой воды считается плюс 22 градуса, при этом минимальные ночные температуры воздуха должны составлять плюс 10 градусов и выше.