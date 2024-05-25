Уровень воды в реке Иртыш у села Усть-Ишим за сутки снизился на 5 см

«Уровень воды в Иртыше сегодня в районе села Усть-Ишим составляет 924 см (минус 5 см со вчерашнего дня), уровень Ишима в районе села Орехово на данный момент составляет 1 455 см (минус 14 см со вчерашнего дня)», — написал Хоценко. Опасные уровни в этих местах составляют 820 см и около 900 см соответственно.
По данным регионального ГУ МЧС, в Усть-Ишимском районе по состоянию на 24 мая подтоплен 641 дом и 1 088 приусадебных участков. Оценка ущерба будет произведена после ухода воды. В настоящий момент известно, что от подтоплений пострадали также минимум пять социальных объектов, размыты несколько дорог. Спасатели продолжают укреплять насыпь возле подстанции в Усть-Ишиме, которая обеспечивает энергоснабжением весь муниципалитет.