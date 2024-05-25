На Алтае произошло землетрясение
БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Землетрясение произошло в Республике Алтай, обошлось без жертв, информирует региональный главк МЧС.
БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Землетрясение произошло в Республике Алтай, обошлось без жертв, информирует региональный главк МЧС.
«В 8:21 (4:21 мск — ред) поступило сообщение, что в 14 километрах юго-западнее села Курай произошло сейсмическое событие силой в эпицентре 3,0 магнитуды. В пятидесятикилометровую зону попали 5 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов… Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушения также не зарегистрированы.