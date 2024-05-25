06:52 (мск), источник: © РИА Новости

На Алтае произошло землетрясение

БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Землетрясение произошло в Республике Алтай, обошлось без жертв, информирует региональный главк МЧС.

На Алтае произошло землетрясение | Источник: © РИА Новости

«В 8:21 (4:21 мск — ред) поступило сообщение, что в 14 километрах юго-западнее села Курай произошло сейсмическое событие силой в эпицентре 3,0 магнитуды. В пятидесятикилометровую зону попали 5 населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов… Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения также не зарегистрированы.

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