16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Дачникам посоветовали напоить слизней пивом

В борьбе со слизнями в огороде поможет пиво.

Источник: Freepik

Совет напоить вредителей хмельным напитком дачникам дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».

По словам специалиста, слизни испытывают слабость к пиву. По этом причине ловушки с этим напитком в качестве приманки эффективно привлекут вредителей и помогут быстро от них избавиться.

Помимо пива, против слизней можно использовать яичную скорлупу или скорлупу от грецких орехов. Ее нужно разложить по периметру участка и оградить грядки с культурами, которые нравятся слизням. Кроме того, поможет опудривание. В качестве основного компонента подойдут порошковая горчица, табачная пыль или же жгучий перец.

Ранее дачникам посоветовали использовать против личинок майских жуков помогут световые ловушки.

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