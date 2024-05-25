Дачникам посоветовали напоить слизней пивом
В борьбе со слизнями в огороде поможет пиво.
В борьбе со слизнями в огороде поможет пиво.
Совет напоить вредителей хмельным напитком дачникам дала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».
По словам специалиста, слизни испытывают слабость к пиву. По этом причине ловушки с этим напитком в качестве приманки эффективно привлекут вредителей и помогут быстро от них избавиться.
Помимо пива, против слизней можно использовать яичную скорлупу или скорлупу от грецких орехов. Ее нужно разложить по периметру участка и оградить грядки с культурами, которые нравятся слизням. Кроме того, поможет опудривание. В качестве основного компонента подойдут порошковая горчица, табачная пыль или же жгучий перец.
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