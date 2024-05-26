Как и когда прививать сливу?
Эксперт рассказал о важности возраста подвоя.
Эксперт рассказал о важности возраста подвоя.
Дачники часто бывают недовольны своими сливами: мол, плоды что-то получаются кисловатыми, хочется послаще. И пытаются решить эту проблему с помощью прививок. Оправдываются ли такие ожидания? И какие сугубо «прививочные» особенности есть у сливы, в отличие от тех же яблонь или груш?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— У сливы ограничен круг подвоев. В его качестве могут служить только собственно слива, алыча, терн и абрикос. Проблемы со вкусом в большинстве случаев дают плоды, родившиеся от переопыления терна с культурными сортами: условно говоря, терн сильнее и потому свободно навязывает свои «условия игры».
Улучшить вкус с помощью прививок возможно, но в большинстве случаев — лишь отчасти. Здесь больше все зависит от самоплодности сорта и соседства с теми или иными опылителями.
Поэкспериментировать с привоями можно, но необходимо учитывать важный момент. Слива, в отличие от других плодовых деревьев, стареет очень быстро — не надо выбирать в качестве подвоя растение старше 10 лет. Лучше, чтобы сливе было 3−4 года.
Годятся, в принципе, все способы, все зависит только от того, какой прививочный материал у вас заготовлен. Для черенков, запасенных прошлой осенью, и для черенков весенней заготовки лучше подойдет прививка в боковой надрез, особенно если ваше сливовое дерево не отличается ровностью ствола.
Делается такая прививка очень просто. На подвое в удобном месте делаете боковой надрез (на стволе или на выбранной здоровой и сильной нижней ветке). Черенок привоя снизу обрезаете с двух сторон, так чтобы образовался клинышек. Вставляете черенок этим клинышком в надрез и плотно фиксируете с помощью изоленты.
Садовый вар можно не применять, но если в процессе вы случайно нанесли порезы в близко расположенных к прививке местах, то лучше их замазать варом.