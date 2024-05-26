Лунный посевной календарь дачника и садовода с 26 мая по 2 июня
На этой неделе Луна находится на ущербе и при этом проходит через три неплодородных знака Зодиака.
На этой неделе Луна находится на ущербе и при этом проходит через три неплодородных знака Зодиака.
На этой неделе Луна находится на ущербе и при этом проходит через три неплодородных знака Зодиака, поэтому посевы посадки, если у вас в них есть нужда, лучше не проводить: или отложить до следующей недели, или попытаться уложиться в два дня — 30 и 31 мая.
Но дел и так хватит. Надо проверить рост и развитие многих овощей, помочь им в случае надобности (а таковая наверняка будет обязательно), надо поделить старые многолетники в цветнике, а кроме того, никто не отменял поливов и подкормок.
Ревизия посадок картофеля. При необходимости надо провести первое окучивание, а также проверить — не подступается ли к картофельной плантации колорадский жук, и если да, то срочно принять оперативные меры по защите.
Деление старых посадок многолетников. Но только, если, например, пионы действительно уже чрезмерно запущены и страдают от этого.
Ревизия посадок томатов, перцев, баклажанов, огурцов: при необходимости надо подготовить опоры для стеблей. Кроме того, наступает время, когда начинают проявляться различные пятнистости — их лучше выявлять на самых ранних стадиях, чтобы успешно избавить от них растения.
Подкормка газона. Если вы делаете новую лужайку, то посев лучше перенести на неделю. Но подсевать (на проплешины) можно и в эти дни.
Поливы и подкормка посадок овощей.