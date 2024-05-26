Биолог дала советы по уходу за сиренью
Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко 26 мая рассказала «Известиям», как ухаживать за сиренью.
Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко 26 мая рассказала «Известиям», как ухаживать за сиренью.
«Сирень — самый красивый кустарник, который украшает город и оздоравливает его, очищая воздух от газов, тяжелых металлов и пыли. Существует мнение, что сирень для лучшего роста и цветения можно и нужно ломать. Это в корне неверно. Растение переносит такое обращение крайне болезненно. В раненые поверхности попадают грибы и бактерии, и кустарник даже может погибнуть от такого варварства», — сказала она.
Перед посадкой сирени на даче надо тщательно подготовить посадочную яму — добавить перегной и комплексное удобрение. Если почва кислая, то еще и раскислитель. На торфяных почвах сирень растет и цветет плохо, нельзя допускать также затопления этого кустарника, сообщила биолог.
Сирень нужно поливать обильно, но по мере надобности — в жару или при долгом отсутствии дождей, добавила Татаренко.
«После цветения у кустов надо аккуратно вырезать отцветшие подсохшие метелки соцветий, а также подкормить сирень фосфорно-калийным или комплексным удобрением для кустарников. Кроме того, весной, когда распускаются листья, можно делать внекорневую подкормку сирени азотным удобрением. А осенью, при желании, проводить корневую подкормку фосфорно-калийным удобрением. Настойка цветов сирени применяется в народной медицине для лечения простуды, головной боли, травм, болей в суставах и спине, а также при высокой температуре», — заключила эксперт.
В конце апреля биолог Татаренко рассказала «Известиям», какие полезные травы можно вырастить на даче. Так, в садах часто выращивают эфирно-масличные растения, которые используют в пище, в лечении, в косметических целях.