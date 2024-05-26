14:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Дачное счастье. Как бюджетно и эффективно обновить участок перед летом

Радикально обновить дачу перед летним сезоном можно за вполне разумные деньги, подсчитал эксперт Васильев.

Источник: Unsplash / CC0

Привести дачу в порядок перед летним сезоном и существенно обновить ее внешний вид можно с минимальными усилиями за 250 тыс. руб., считает основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. Если есть желание и возможности, смету можно увеличить до бесконечности, но это совсем необязательно, уверяет эксперт.

План работ, которые стоит выполнить в начале сезона, выглядит так.

1. Обновить фасад

Есть два вариант: сайдинг или окраска. Преимущества сайдинга: не надо очищать и грунтовать фасад, такая отделка долговечна, эстетична, может имитировать разные структуры и материалы, в магазинах есть самые разные варианты. В среднем все работы и материалы обойдутся в 2 тыс. руб. за квадратный метр поверхности.

Другой вариант — обновить потускневшую за зиму краску. Перед тем как ее наносить, обязательно надо очистить поверхность: пыль и мелкий сор отпечатаются на стене и испортят внешний вид дома. Потребуются пара банок краски и кисть для наружных работ или валик. Все это обойдется в среднем в 1 тыс. рублей за квадратный метр поверхности. Фасады из натурального камня, кирпича или некрашеного дерева лучше обработать бесцветной пропиткой.

2. Привести в порядок окна

Самый радикальный вариант — снять старые рамы и заменить окна на новые пластиковые, с хорошей звуковой и тепловой изоляцией (от 8 тыс. руб. за окно). Если такой задачи нет, достаточно помыть окна, а старые деревянные рамы перекрасить. Всегда можно добавить к окнам наличники и декоративные ставни — внешний вид дома сразу изменится.

3. Починить крыльцо

Входить в дом по шаткой скрипящей лестнице не слишком приятно. Лучше заменить ступени, половицы, перила. Если площадь позволяет, на верхней площадке можно устроить небольшую террасу, поставить кресла и навес от дождя и солнца.

Или, как минимум, обновить краску. Заодно нужно уделить внимание входной двери: утеплить, покрасить или даже заменить на новую. Минимальное обновление входной группы обойдется в 30 тыс. руб, разобрать старое и построить новое — от 160 тыс. руб.

4. Украсить участок

Самое просто и эффектное, что можно сделать. Развесить на деревьях, по фасаду, на веранде и подоконниках подвесные кашпо с декоративной зеленью (от 1,5 тыс. руб. за штуку). Разместить в саду небольшие скульптуры: вместо гномов и мультяшных персонажей, которые уже вышли из моды, стоит обратить внимание на что-то более натуральное и естественное. Например, сейчас многие ставят у себя фигурки аистов — символа домашнего очага и семейного благополучия. Садовый декор будет стоить от 2,5 тыс. руб. за штуку.

«Подготовка дачи к сезону — не повод для стахановских усилий, — считает Васильев. — Если делать все грамотно и с умом, можно управиться и быстро, и без чрезмерных расходов».

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