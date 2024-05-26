Дачное счастье. Как бюджетно и эффективно обновить участок перед летом
Радикально обновить дачу перед летним сезоном можно за вполне разумные деньги, подсчитал эксперт Васильев.
Радикально обновить дачу перед летним сезоном можно за вполне разумные деньги, подсчитал эксперт Васильев.
Привести дачу в порядок перед летним сезоном и существенно обновить ее внешний вид можно с минимальными усилиями за 250 тыс. руб., считает основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. Если есть желание и возможности, смету можно увеличить до бесконечности, но это совсем необязательно, уверяет эксперт.
План работ, которые стоит выполнить в начале сезона, выглядит так.
Есть два вариант: сайдинг или окраска. Преимущества сайдинга: не надо очищать и грунтовать фасад, такая отделка долговечна, эстетична, может имитировать разные структуры и материалы, в магазинах есть самые разные варианты. В среднем все работы и материалы обойдутся в 2 тыс. руб. за квадратный метр поверхности.
Другой вариант — обновить потускневшую за зиму краску. Перед тем как ее наносить, обязательно надо очистить поверхность: пыль и мелкий сор отпечатаются на стене и испортят внешний вид дома. Потребуются пара банок краски и кисть для наружных работ или валик. Все это обойдется в среднем в 1 тыс. рублей за квадратный метр поверхности. Фасады из натурального камня, кирпича или некрашеного дерева лучше обработать бесцветной пропиткой.
Самый радикальный вариант — снять старые рамы и заменить окна на новые пластиковые, с хорошей звуковой и тепловой изоляцией (от 8 тыс. руб. за окно). Если такой задачи нет, достаточно помыть окна, а старые деревянные рамы перекрасить. Всегда можно добавить к окнам наличники и декоративные ставни — внешний вид дома сразу изменится.
Входить в дом по шаткой скрипящей лестнице не слишком приятно. Лучше заменить ступени, половицы, перила. Если площадь позволяет, на верхней площадке можно устроить небольшую террасу, поставить кресла и навес от дождя и солнца.
Или, как минимум, обновить краску. Заодно нужно уделить внимание входной двери: утеплить, покрасить или даже заменить на новую. Минимальное обновление входной группы обойдется в 30 тыс. руб, разобрать старое и построить новое — от 160 тыс. руб.
Самое просто и эффектное, что можно сделать. Развесить на деревьях, по фасаду, на веранде и подоконниках подвесные кашпо с декоративной зеленью (от 1,5 тыс. руб. за штуку). Разместить в саду небольшие скульптуры: вместо гномов и мультяшных персонажей, которые уже вышли из моды, стоит обратить внимание на что-то более натуральное и естественное. Например, сейчас многие ставят у себя фигурки аистов — символа домашнего очага и семейного благополучия. Садовый декор будет стоить от 2,5 тыс. руб. за штуку.
«Подготовка дачи к сезону — не повод для стахановских усилий, — считает Васильев. — Если делать все грамотно и с умом, можно управиться и быстро, и без чрезмерных расходов».