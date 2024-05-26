Дары леса. Что можно собрать в чаще и роще на стыке весны и лета
Прогулка с лукошком по лесу в начале лета может обеспечить всю семью и вкусной едой, и запасом витаминов на целый год.
Прогулка с лукошком по лесу в начале лета может обеспечить всю семью и вкусной едой, и запасом витаминов на целый год.
Прогулка в лесу с лукошком в начале лета — не только очень приятно, но и полезно. Можно собрать даров природы, которые доставят всей семье не только гастрономическое удовольствие, но и позволят запастись витаминами на долгое время. Специалисты Рослесинфорга, которые круглый год проводят инвентаризацию российских лесов и знают все о том, что в них растет, перечислили все, что можно и нужно там собрать.
Во-первых, лисички, маслята, подберезовики, сыроежки, сморчки, вешенки. Есть еще рядовка майская — гриб не такой популярный, но оттого ничуть не менее вкусный. Имеет пластинчатую структуру, светло-желтую шляпку, растет группами, что очень удобно. Удалось собрать много, тогда есть смысл часть засушить или заморозить, чтобы потом зимой добавлять к магазинным грибам. Вкус и аромат блюда будет совсем другим.
Единственная оговорка — брать стоит только те грибы, которые можешь однозначно опознать, при малейших сомнениях лучше не трогать. Например, сморчок — гриб съедобный, а очень похожий на него, но чуть более яркий строчок считается условно съедобным и может быть ядовитым. Весенний мухомор тоже весьма опасен. Он белого цвета и легко отличим по характерной для ядовитых грибов юбке под шляпкой.
Крапива. Собрать можно не только в лесу — практически в любом месте. Обдать горячей водой, чтобы не жглась — и на стол. Или заморозить, чтобы есть зимой. В крапиве много витаминов C и К (он нужен для обмена веществ), также есть бета-каротин, витамины группы B. Она помогает работе поджелудочной железы, а отвар останавливает кровотечения. При сборе необходимы перчатки — растение, как известно, очень жгучее.
Черемша (или медвежий лук). Растет чаще всего в дубравах и широколиственных лесах. По вкусу напоминает чеснок, но зелень более нежная и свежая. Можно использовать для приготовления салатов и в качестве начинки для выпечки. В черемше содержится аллицин, который борется с воспалениями и микробами, снижает уровень холестерина и поддерживает сердце в форме. Кроме большого набора витаминов, в медвежьем луке много полезных минералов, в том числе йод, селен, фосфор, хром и медь.
Черемшу по внешнему виду можно спутать с ландышем. Ландыш брать не надо — во-первых, он ядовит, во-вторых, занесен в красные книги многих регионов. Главное отличие растений — запах чеснока, он есть только у черемши.
Сныть и одуванчики тоже съедобны. Пока зелень этих растений не загрубела, ее очень хорошо использовать для салатов вместо парниковых «айсбергов» и прочих промышленно выращенных зеленых культур. Это дикоросы, значит, в них нет искусственных стимуляторов и удобрений, только витамины.
«Оказавшись в весеннем лесу, можно встретить много интересных растений и кустарников, но в порыве исследовательского интереса не нужно пробовать все подряд на вкус — ядовитые вещества могут присутствовать в самых безобидных и даже привычных растениях, — предупреждают в Рослесинфорге. — Как, например, в лютиках, точнее в ветренице лютиковой. Ее желтые цветы разбросаны коврами на опушках, но срывать их не стоит, а если брать в руки, то с осторожностью — активные вещества могут вызвать отек глаз и горла. Лес, как говорится, и накормит, и вылечит, и потренирует внимательность, поэтому не зря считается одним из главных богатств, подаренных человеку».