Когда сажать сельдерей в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

У этой овощной культуры отменный вкус и пряный аромат, а еще она богата ценными веществами, которые благотворно влияют на здоровье. Сельдерей научились выращивать во всех регионах страны. Главное для получения обильного урожая — разобраться в особенностях культивирования. В статье расскажем о разновидностях сельдерея, когда и где сажать растение в 2024 году и как выбрать благоприятные дни для посева семян по лунному календарю. А также вместе с экспертом ответим на популярные вопросы.
Что важно знать о выращивании сельдерея
Пряное растение относится к роду многолетних трав семейства зонтичных. Родина сельдерея — Средиземноморье, где он встречается в диком виде. Различают три разновидности пряной культуры: корневой, черешковый и листовой. Растение высаживают рассадным способом или семенами в открытый грунт, учитывая основные правила выращивания.
|Сроки посева
|Корневой сельдерей: конец января — начало февраля;
черешковый сельдерей: середина февраля — начало марта;
листовой сельдерей: на рассаду — середина февраля — начало марта, в открытый грунт — конец апреля
|Глубина посадки семян
|1—1,5 см
|Место высадки растения
|Хорошо освещенный участок
|Требования к почве
|Растение предпочитает хорошо структурированные, богатые органикой почвы с нейтральным или слабощелочным показателем pH. Рыхлая легкая земля (супесчаная или суглинистая). Сельдерей не переносит кислые тяжелые почвы
|Расстояние между рядами
|45—55 см
|Схема посадки (посева)
|Корневой сельдерей: 40 × 30 см или 60 × 25 см
черешковый сельдерей: 40 × 25 см
листовой сельдерей: 20 × 25 см
Таблица благоприятных дней для посадки сельдерея на рассаду
Разные виды пряной культуры имеют свои сроки созревания: корневой сельдерей — 140—190 дней, черешковый — 100—150 дней, листовой — 90—110 дней. Для успешных всходов растение культивируют рассадным способом. Время посадки, а также мероприятия по уходу за саженцами выбирают в соответствии с лунным посевным календарем.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Корневой сельдерей: 1—9, 20, 22, 28—31 января
|Январь: 10—12 (новолуние), 13—14 (Луна в знаке Водолея), 23—24 (полнолуние)
|Корневой сельдерей: 1—8, 16, 28—29 февраля;
черешковый и листовой сельдерей: 12—22 февраля
|Февраль: 9—11 (новолуние), 23—26 (полнолуние)
|Корневой сельдерей: 1—7, 28—31 марта;
черешковый и листовой сельдерей: 12—22 марта
|Март: 8 (Луна в знаке Водолея), 9—11 (новолуние), 23—27 (полнолуние)
|Корневой сельдерей: 1—3, 6, 26—30 апреля;
черешковый и листовой сельдерей: 11—21 апреля
|Апрель: 4—5 (Луна в знаке Водолея), 7—10 (новолуние), 22—25 (полнолуние)
Таблица благоприятных дней для посадки сельдерея в открытый грунт
Поскольку эта овощная культура — растение холодостойкое, рассаду в открытый грунт можно высаживать рано. Лучше всего заниматься посадкой, когда почва прогреется, то есть в середине апреля или в начале мая в зависимости от региона страны.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Корневой сельдерей: 3—6, 26—31 мая;
черешковый и листовой сельдерей: 10—21 мая
|Май: 1—2 (Луна в знаке Водолея), 7—9 (новолуние), 22—25 (полнолуние)
|Корневой сельдерей: 1—4, 24, 27—30 июня;
черешковый и листовой сельдерей: 9—19 июня
|Июнь: 5—8 (новолуние), 20—23 (полнолуние), 25—26 (Луна в знаке Водолея)
Семена сельдерея в открытом грунте прорастают даже при температуре +3 °C, но на грядки их высевают в середине весны. Первые всходы могут пережить кратковременные заморозки при температуре −5 °C. В случае неблагоприятных погодных условий над саженцами устанавливают дуги или другие конструкции, на которые при необходимости натягивают нетканый защитный материал (полиэтилен или агроволокно).
Исторически сложилось, что в пищу шли стебли и листья растения. Только спустя много лет люди стали использовать корень в кулинарии. Все части сельдерея полезны для организма человека, потому что содержат антиоксиданты, витамины, включая редкий витамин K, а также селен и германий.
Сегодня пряную культуру выращивают во всех трех видах.
1. Корневой сельдерей. Вес растения — 500—1100 г, достигается при правильном уходе. Этот вид высаживают на рассаду, так как у культуры длительный период вегетации —140—190 дней. Популярные сорта корневого сельдерея:
- «яблочный»;
- «юдинка»;
- «снежный шар»;
- «грибовский»;
- «пражский гигант»;
- «нон плюс ультра»;
- «максим».
Высевают корневой сорт на рассаду в домашних условиях или в теплице в январе или в феврале. При правильном уходе корнеплоды не ветвятся и не дают боковых побегов, а вырастают округлыми, с высоким содержанием витаминов и не растрескиваются при хранении. Рассаду саженцев на открытые грядки начинают высаживать в начале мая. На первое время над ним устанавливают дуги и натягивают защитный материал, чтобы уберечь молодые посадки от ночных заморозков.
По мере роста овощную культуру подкармливают азотом, а чуть позже калийно-фосфорными добавками. Стоит учитывать, что сельдерей не переносит навоз и куриный помет, особенно свежий (корневища загнивают). Нижние листья у корневого сорта срезают, а на поверхности оставляют не более 3—4 ростков. Это необходимо, чтобы все питательные вещества из почвы направлялись не на поверхностную часть растения, а вниз к корневищу.
Периодически сельдерей разокучивают, то есть оголяют верхнюю часть корневища на ⅓. Корнеплод должен все время слегка выпирать из земли. Боковые корешки с него аккуратно срезают садовыми ножницами, чтобы не было ветвлений.
2. Черешковый сельдерей. Вес растения — 500—1000 г. Этот вид высевают на рассаду в теплую погоду в марте или в апреле. Сельдерей этого вида созревает немного быстрее корневого, но тоже довольно долго —100—150 дней. Востребованные сорта черешкового сельдерея:
- «триумф»;
- «золотой»;
- «танго»;
- «паскаль»;
- «малахит»;
- «атлант»;
- «юта».
В отличие от корневого вида черешковый сельдерей периодически окучивают. Такая процедура позволяет устранить горечь черешковой части стеблей. Черешки употребляют в сыром виде, добавляя в салаты, смузи и закуски.
3. Листовой сельдерей. Масса растения — 120—150 г (куст небольшой по размеру). Этот вид высевают на рассаду в конце февраля — в начале марта. Первый урожай — пряную зелень — срезают через 90 дней. Для ее роста важно, чтобы рядом не было сорняков, поэтому после каждого полива их вырывают вручную. У листового сельдерея не развивается корень, а произрастает зелень на протяжении дачного сезона. Сорта листового сельдерея с повышенной засухоустойчивостью и морозостойкостью:
- «бодрость»;
- «захар»;
- «ванюша»;
- «нежный»;
- «чудак»;
- «спартанец»;
- «парус»;
- «самурай».
Землю перед посадкой рассады или семян листового сельдерея предварительно удобряют древесной золой. Она богата калием, кальцием, фосфором и другими важными микро- и макроэлементами. Вместе с ней попеременно на грядки иногда высаживают листовой салат. Он всходит быстрее сельдерея, но не мешает ему расти.
Этот вид сельдерея в активную фазу вегетации, а именно летом, подкармливают азотом, например нашатырным спиртом, азофоской, мочевиной или травяным настоем. Противопоказано использовать куриный помет и коровяк. Эти органические удобрения неблагоприятно сказываются на молодых посадках сельдерея.
Как выбрать семена сельдерея
Для устойчивых всходов приобретайте свежие семена известных фирм либо используйте заготовленные самостоятельно в прошлом году. На упаковках семян с маркировкой F1 продают гибридные сорта сельдерея, которые отличаются стойким иммунитетом и дают хороший урожай. Важно высаживать свежие семена прошлого года, потому что старые всходят слабо.
Легкие заморозки весной сельдерею не страшны. Семена прорастают при температуре −5 °C, но подзимние посевы не проводят. Для успешного развития семян пряных культур, богатых эфирными маслами, необходим регулярный полив. Особенно важен он в жаркую погоду, когда молодые всходы без него могут погибнуть. Поэтому при выращивании сельдерея необходимо ориентироваться на погодные условия весной.
В северных регионах и средней полосе России рекомендуется сажать раннеспелые сорта сельдерея. В южных регионах, включая Крым, сажают среднеспелые и позднеспелые сорта. В районах с коротким летом такие сорта можно выращивать в теплице.
Как правильно сажать семена сельдерея на рассаду
Чтобы вырастить здоровые саженцы, недостаточно просто подготовить семена, выбрать емкости и субстрат. Необходимо также создать благоприятные условия для роста рассады.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Хотя сельдерей и относится к холодостойким мелкосемянным культурам, он чувствителен к перепадам температур воздуха, жаркой погоде и переувлажнению почвы.
В таблице ниже представлены оптимальные сроки высадки этого растения для различных регионов России.
|Регион
|Срок посева
|Центральная Россия
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце февраля, черешкового и листового — в апреле. В открытый грунт — после 25 мая
|Подмосковье
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце февраля, черешкового и листового — в апреле. В открытый грунт — конец мая
|Ленинградская область
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце февраля, черешкового и листового — в апреле. В открытый грунт — конец мая
|Среднее Поволжье
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце февраля, черешкового и листового — конец марта — в апреле. В открытый грунт — конец мая
|Урал
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце февраля, черешкового и листового — конец марта — в апреле. В открытый грунт — после 25 мая
|Сибирь
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце февраля или в начале марта, черешкового и листового — конец марта — в апреле. В открытый грунт — после 25 мая
|Юг
|Высаживают рассаду корневого сельдерея в конце января или февраля. Для его выращивания используют теплые помещения или теплицы. В открытый грунт — после 5 мая
Во всех регионах за неделю до пересадки саженцы сельдерея закаляют, то есть периодически на несколько часов выносят на открытый воздух. Время закалки постепенно увеличивают от 1—2 часов до целого светового дня. А затем пересаживают на стадии 3—4 настоящих листочков на стебле.
Какую почву выбрать для посадки семян сельдерея
Семена сельдерея мелкие, поэтому для быстрого прорастания им нужна легкая разрыхленная почва. Землю для рассады можно приготовить самостоятельно или купить готовую в садовом магазине. Для культуры подходит обычная лесная почва, торф или дерн, в них добавляют ⅓ песка и ½ перегноя. При выращивании листовых и черешковых сортов в почву добавляют древесную золу (из расчета на 1 кг земли — 1 столовую ложку), а для корневого — мочевину (из расчета на 1 кг земли — 1 чайную ложку).
Для обеззараживания подготовленный или покупной грунт обрабатывают раствором фитоспорина-М с помощью пульверизатора или прокаливают 15—20 минут в духовке. Палки и камешки убирают вручную, еще лучше — просеять грунт через сито, чтобы семена быстрее проросли.
Как выбрать емкость для посадки
Высевают семена сельдерея в рассадные стаканчики или кассеты, в пластмассовые или деревянные ящики, в торфяные таблетки. Желательно, чтобы емкости были с крышками, но обязательно с дренажными отверстиями для отвода лишней воды. Если отверстия сделать сложно, дно емкостей засыпают слоем керамзита или песка толщиной 1—2 см.
Как подготовить семена сельдерея к посеву
Из-за высокого содержания эфирных масел семена сельдерея трудно прорастают. Поэтому их нужно предварительно замачивать и держать во влажной среде в течение 10—12 дней до проклевывания. Для стимуляции прорастания семена сельдерея рекомендуется замочить в марлевой салфетке. Поместить их в емкость с теплой водой (+40…+45 °C) на 4 часа. В течение следующих суток меняйте воду каждые 24 часа, чтобы удалить эфирные масла, препятствующие прорастанию. Чтобы ускорить всхожесть семян, можно использовать раствор эпина или корневина. Советуем замочить их в разведенном по инструкции препарате на 18—20 часов.
Налейте в емкость теплой воды и положите туда салфетку. Разложите на нее семена сельдерея и сверху накройте другой мокрой тряпочкой. Поставьте в теплое темное место. Ежедневно меняйте воду. Когда семена набухнут и проклюнутся, можете приступать к посеву.
Когда и как пикировать рассаду
Семена сельдерея заглубляют на 1—1,5 см, после посадки почву сбрызгивают с помощью пульверизатора и емкости накрывают полиэтиленом, стеклом или крышкой. Увлажнение земли в емкости до первых всходов повторяют ежедневно и выращивают рассаду в теплом солнечном месте при температуре +23…+25 °C. В пасмурные дни для поддержания необходимого уровня освещения рассаду сельдерея подсвечивают светодиодными или фитолампами на протяжении всего дня, а также вечером. Первые саженцы появляются через 7—10 дней. Одновременно с этим рекомендуем проветривать помещение или переставлять емкости с рассадой в более прохладное место с температурой +15…+16 °C и снимать защитную пленку, чтобы ростки получали ультрафиолет.
В первый месяц ростки растут медленно. Черешковый и листовой сельдерей на стадии 2 настоящих листочков прореживают, между саженцами оставляют расстояние 4—5 см. Выдернутые растения можно повторно посадить в отдельные емкости. Корневой сельдерей пересаживают на стадии 2—3 листьев на стебле в отдельные емкости с землей и при пересадке укорачивают на ⅓ основной корень.
Все ростки сельдерея пикируют без заглубления. Распикированные саженцы в первые дни ослаблены. Их защищают от яркого солнца и выдерживают в прохладном месте (днем температура не выше +15 °C, ночью — +10…+12 °C).
Как ухаживать за рассадой сельдерея после посадки
За сельдереем ухаживают так же, как за другими овощными культурами.
Поливают по мере подсыхания почвы теплой отстоянной водой с помощью пульверизатора, а затем по мере роста растений из лейки с носиком. После полива грунт рыхлят тонкой палочкой, чтобы не образовывалась плотная корка.
Через неделю после пикировки подкармливают ростки сельдерея нитрофоской или мочевиной, следуя рекомендациям производителя удобрения. Повторную подкормку делают через 10—15 дней. При первых признаках вытягивания рассады ее слегка присыпают вермикулитом, перлитом или песком.
Как высаживать рассаду сельдерея в грунт
В домашних условиях или в теплице саженцы растут 50—60 дней. Когда рассада сельдерея достигнет высоты 12—15 см и будет иметь 4—5 настоящих листочков, ее можно будет пересаживать в открытый грунт. Перед пересадкой рассады рекомендуется обильно полить ее, чтобы корневая система не травмировалась и быстрее прижилась на новом месте.
Для успешного выращивания сельдерея важно подготовить грядки с осени. Их перекапывают и добавляют перегной или компост. Весной грядки тщательно разрыхляют, присыпают древесной золой, удаляют все сорняки и крупные комки земли. Дополнительно вносят суперфосфат из расчета 20—30 г на 1 кв. м. Для рассады готовят лунки, соблюдая расстояние 15—20 см для черешкового и листового сельдерея и 40 см — для корневого. Между рядами оставляют расстояние не менее 30 см. Саженцы заглубляют и землю утрамбовывают руками, а также умеренно поливают. В первые дни растения притеняют защитным материалом.
Особенности посева сельдерея в открытый грунт
Плотную почву предварительно перекапывают и разрыхляют песком и добавляют только органику — перегной или компост (сельдерей не переносит навоз и куриный помет).
Сельдерей высаживают семенами напрямую в открытый грунт. Разложенные по рядам семена присыпают не землей, а торфом или рыхлым субстратом для рассады. Такая легкая почва позволит росткам быстрее проклюнуться. Ряды грядок аккуратно поливают теплой водой и до появления первых всходов притеняют полиэтиленом и агроволокном, этот этап защищает почву от пересыхания.
Полезные советы по выращиванию и уходу за сельдереем
По мере роста корневой сельдерей разокучивают, удаляют нижние листья и срезают боковые корешки, а черешковый сорт сельдерея, наоборот, окучивают. Также необходимо удалять сорняки по мере их появления.
Листовому и черешковому сельдерею подходит периодический капельный полив, а корневые сорта поливают обильно из лейки. Для сохранения влаги почву мульчируют опилками, перегноем, скошенной травой. На протяжении всего вегетационного периода посадки необходимо подкармливать несколько раз. При формировании черешков и корневищ переходят на калийно-фосфорные добавки, например суперфосфат + сульфат калия, водный настой древесной золы, костную муку.
Черешковый сельдерей — самый прихотливый из всех видов, он требует особого внимания и тщательного ухода. Этот вид не переносит слишком влажную и пересушенную почву. Его поливают при солнечной погоде через день, а в пасмурные дни — 2—3 раза в неделю. По мере роста стеблей черешковый сельдерей окучивают на 7—10 см. Тонкие и слабые черешки срезают, а места срезов присыпают древесной золой. Чтобы растение не падало на землю, оставшиеся черешки связывают вместе веревкой (там, где начинается зелень).
Урожай черешкового сельдерея собирают в конце лета. С самых крупных кустов отламывают по 4—5 черешков, а остальные оставляют дозревать до начала октября. Листовой сорт срезают на зелень с середины лета. Корневой сельдерей начинают собирать в августе, выбирая самые крупные корнеплоды, а основную массу урожая убирают в сентябре и в октябре, вплоть до первых заморозков. Он лучше дозревает, если за 2—3 недели до сбора урожая подрезать верхушки, а также сократить до минимума полив (один раз в неделю). После сбора урожая оставляют черешки высотой 4—5 см.
О главных нюансах выращивания сельдерея рассказала Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей.
Как быстро всходят семена сельдерея?
Всходят в течение 14—21 дня после посадки. Время всходов может зависеть от условий выращивания, например температуры почвы, влажности и освещения. Обеспечение оптимальных условий, таких как теплая земля (около +18…+21 °C), регулярное увлажнение и солнечный свет, помогает ускорить всхожесть семян и сформировать здоровые саженцы сельдерея.
После чего сажать сельдерей?
Высаживают после лука, чеснока, бобовых и пасленовых культур, тыквы, огурцов, томатов. Сельдерей неплохо соседствует с грядками капусты и картофеля. И плохо растет на местах, где ранее росли патиссоны или кабачки.
Как сажать сельдерей в открытый грунт?
Лучше всего сажать в открытый грунт после того, как прошли последние заморозки и почва прогрелась до температуры +10…+12 °C. Это обычно происходит в середине весны или ранним летом, в зависимости от климатических условий вашего региона. Выбор между семенами и саженцами зависит от ваших предпочтений и времени, которое вы готовы уделить выращиванию сельдерея. Посев семян проводится на глубину около 1 см с соблюдением расстояния между рядами около 30—40 см. Если вы используете саженцы, высаживайте их на подготовленные грядки с соблюдением рекомендованного расстояния между растениями.
Место для посадки следует выбирать с учетом нескольких важных факторов. Предпочтительно выбирать место с хорошей освещенностью. Сельдерей — светолюбивое растение, поэтому участок с достаточным количеством солнечного света будет способствовать хорошему росту и развитию. Однако он может переносить и легкую полутень. Кроме того, участок должен быть защищен от сильных ветров, они могут негативно повлиять на растущий сельдерей, особенно на молодые и нежные ростки, поэтому выбирайте место, где растения будут защищены.
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей