Порядок действий. Перечислены особенности страховки дач и садовых участков
Одно неверное действие, и страховой полис становится филькиной грамотой.
Одно неверное действие, и страховой полис становится филькиной грамотой.
Только правильно оформленный страховой полис позволит дачнику получить возмещение, если с его домом или участком что-то случится, предупредил aif.ru депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Сама по себе процедура оформления полиса довольно простая, но от того, насколько корректно будет составлен документ, зависит то, будет ли выплата компенсации при наступлении страхового случая, объясняет он. Любая небрежность может оставить человека без денег.
Застраховать можно дом, садовые постройки, в некоторых случаях — участок. То есть конкретные объекты, у которых есть кадастровые номера и стоимость. Именно они и должны быть перечислены в полисе.
Обычное жилые дома на дачах страхуют от разрушения при пожаре, стихийном бедствии (наводнении, землетрясении), ударе молнии, граде, взрыве бытового газа, противоправных действиях третьих лиц, падение самолета или деревьев, наезде транспорта. Список этих событий должен быть прописан. Компенсацию по полису можно будет получить только в случае, если произошло одно из перечисленных в документе событий.
При покупке земельного участка и жилого дома есть смысл оформить страхование риска утраты титула. Особенно это важно в случае, если у недвижимости не самая простая история и какая-то из заключенных в прошлом сделок с ней может быть оспорена.
«В отличие от других видов страхования, такой полис защищает не от ситуаций, которые возникнут в будущем, а от проблем, которые уже возникли в прошлом, но никак себя не проявили, — объясняет Чаплин. — Объектом защиты выступает не недвижимость, а право — его же называют “титул”, которое переходит от прежнего владельца к новому».
Застраховать можно только объект, на который зарегистрированы права, он поставлен на учет и государство о нем знает. Единственное исключение — объекты незавершенного строительства. На них тоже можно оформить полис.
Дачнику полис обойдется минимум в 20 тыс. руб., полагает Чаплин. Цена зависит от суммы возмещения при наступлении страхового случая, количества рисков и еще множества факторов.
Например, материалов, из которых построен дом, устройства его системы отопления, соблюдения противопожарных расстояний как между строениями на смежных участках, так и на самом участке, есть ли в поселке охрана, каким забором обнесена территория, как быстро на участок смогут приехать пожарные и где они будут брать воду для тушения.
Чтобы получить выплату по полису, страховое событие должно быть зафиксировано властями. Если дачник не вызвал МЧС или полицию, не получил оттуда документы по происшествию, а просто предъявляет страховой компании пепелище или дом со взломанной дверью, то выплат он, скорее всего, не получит.
Другая частая причина отказа страховой компании в выплате — несвоевременное сообщение о событии. В полисе обязательно должно быть указано, через какое время после происшествия страхователь обязан уведомить о случившемся.