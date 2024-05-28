Чем смазать решетку гриля, чтобы к ней не прилипало мясо
«Шашлычный спас» может омрачить пригоревшее мясо.
«Шашлычный спас» может омрачить пригоревшее мясо.
Мясо, рыба, морепродукты — продукты, богатые белком. Эти органические вещества вступают в реакцию с металлом — это вызывает прилипание в первые минуты, пока белок не схватится. Неприятность может возникнуть и из-за остатков пригоревшей еды и жира — они не только не сделают мясо ароматнее, как считают некоторые домашние кулинары, но и испортят вкус и внешний вид.
На сцепление продукта и гриля влияет и маринад — в некоторых содержится много сахара, который карамелизуется и начинает гореть на сильном огне.
Мясо также может прилипать из-за низкой температуры — решетка не была достаточно разогрета перед началом готовки.
Самый простой способ — предварительно смазать решетку маслом или другим жиром, например, салом. Зарубежные специалисты по грилю советуют смазывать не решетку, а сам продукт, и не маслом, а жирным майонезом — так получится вкуснее и ничего не прилипнет.
Пища, приготовленная на огне, нередко ассоциируется со здоровым питанием —чтобы не отходить от канонов и минимизировать количество жира, можно натереть решетку половинкой луковицы, нанизанной на вилку. Волокна лука станут барьером между мясом и металлом.
Перед тем, как класть мясо на решетку, ее нужно предварительно разогреть: только в таком случае продукт не прилипнет и будет готовиться равномерно. И про чистоту решетки важно не забывать.