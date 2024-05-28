30-градусное пекло, смог. Лето в Москве может повторить 2010 год
Метеорологи предупреждают москвичей — лето 2024 может быть экстремально жарким.
Метеорологи предупреждают москвичей — лето 2024 может быть экстремально жарким.
Грядущее лето может оказаться таким же жарким, как и в 2010 году. Об этом говорят сейчас метеорологи. Тогда, 14 лет назад, антициклон завис над территорией европейской части России более чем на два месяца, что вызвало рекордную жару и природные пожары. 30-градусное пекло три недели подряд и смог горящих торфяников.
Насколько эти прогнозы верны и стоит ли бояться катаклизмов, в материале aif.ru.
В беседе с журналистами специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что весна на всей территории страны получилась аномальной и лето может быть непростым.
«Ситуация похожа на 2010 год, когда один антициклон сменялся другим, была жара и сушь. Надеюсь, с торфяниками повторения не случится, их обводнили, но антициклонов будет много и в течение лета. Уже сейчас сформировался устойчивый гребень (обширная полоса высокого атмосферного давления, которая, как и антициклон, приносит жаркую, сухую погоду)», — отметила синоптик.
По ее словам, исходя из анализа прошлых лет, июнь может получится прохладным, а жара придет в июле и августе.
Такие аномалии, как антициклон 2010 года, заранее предсказать очень сложно. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru рассказал климатолог Николай Терешонок.
«В 2010 году никто такого не ждал. Этот антициклон заметили тогда, когда он уже сформировался и застрял где-то над Уралом. Тогда он обеспечил всю центральную часть России высоким давлением. И только тогда синоптики и прогнозисты определили, что что-то здесь не то», — вспомнил специалист.
При этом, по его мнению, сейчас можно уверенно утверждать, что для повторения ситуации 2010 года пока нет никаких предпосылок.
«Этим летом в Московском регионе будут возникать экстремальные температуры, и, возможно, появится чрезвычайная пожароопасность на какое-то время. Вот в Ярославле, например, уже чрезвычайная ситуация с пожароопасностью. Но повторения 2010 года я ждать бы не стал. Тогда стационарный антициклон застрял более чем на два месяца — это очень редкое природное явление. Ему сопутствовала область высокого давления над Арктикой, которая спускалась и на наши средние широты и не пропускала антициклон. Таких условий пока нет», — объяснил Терешонок.
При этом специалист подчеркнул, что в будущем таких аномалий все равно стоит опасаться, не в этом году, так в следующем. И виной всему — глобальное потепление.
«Температура на планете будет только увеличиваться, а новые аномалии исправно появляться. Ведь циклоны и антициклоны “застревают” из-за замедления западного переноса. Это происходит из-за уменьшения температурного контраста между тропиками и Арктикой. И если сильная жара будет не у нас, то в Европе. Если не в Европе, так в Америке или Азии. Среднегодовая температура на Земле растет каждый год, и этот процесс ежегодно сопровождается катаклизмами. И если в этом году у нас не наступит аномальная жара, от последствий глобального потепления нам все равно никуда не уйти», — резюмировал Терешонок.