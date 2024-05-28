11:56 (мск), источник: ТАСС

AP: жара и засуха в Мексике приводят к гибели попугаев и летучих мышей от обезвоживания

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Несколько сотен попугаев и летучих мышей погибли в Мексике из-за усилившихся в последние дни жары и засухи, сообщает агентство Associated Press. Температура в Мехико составляет около 35 градусов Цельсия, а в некоторых районах страны превышает 40 градусов.

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Источник: Reuters

Представители одного из природных парков на севере Мексики рассказали агентству о гибели «по меньшей мере сотни попугаев, летучих мышей и других животных, по всей вероятности, от обезвоживания». По словам директора парка Selva Teenek Эны Буэнфиль, множество птиц умирают от обезвоживания и, «если аномальная жара в регионе продолжится, экосистема понесет большие потери». Она также посетовала, что общество «мало что сможет сделать», если аномальная жара будет возвращаться в дальнейшем.

В свою очередь портал Axios сообщил, что высокие температуры грозят вымиранием находящихся под угрозой исчезновения мексиканских саламандр. Кроме того, по оценкам местных чиновников, из-за сильной засухи в Мехико к 26 июня могут возникнуть серьезные перебои с водоснабжением.

В мае Мексика столкнулась с крайне высокими температурами. В Мехико последовательно были побиты несколько исторических температурных рекордов. Жара привела к повышенной нагрузке на энергосистему страны и стала причиной перебоев с электричеством. По причине высоких температур по всей стране умерли не менее 28 человек.

На побережье Мексиканского залива были найдены мертвыми около 140 обезьян-ревунов. По словам биологов, гибель животных стала результатом нескольких факторов, среди которых высокие температуры, лесные пожары и вырубка лесов, лишившая приматов воды, тени и фруктов.

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