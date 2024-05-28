Давай, редиска! Пять дачных суперсалатов на основе самого раннего корнеплода
Как сделать природную горечь на самом деле пикантной.
Как сделать природную горечь на самом деле пикантной.
Редис — великолепный весенний овощ, который идеально сочетается с зеленым салатом, свежими огурцами. Дополняем все это отварными яйцами, чтобы смягчить горьковатый вкус, заправляем сметаной, растительным маслом или майонезом. И вот уже идеальный дачный салат готов. Можно подавать к шашлыку или к отварной ароматной картошке.
Потребуется:
Помыть овощи, очистить огурцы, если нужно, удалить хвостики редиски. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Редис и огурцы нарезать соломкой, также соломкой нарезать яйца. Зелень крупно нарезать. Сулугуни натереть на крупной терке. Смешать зелень, овощи, яйца, посыпать сыром, заправить сметаной, посолить и поперчить перед подачей на стол.
Потребуется:
Все овощи и зелень помыть. Отварить яйцо-пашот. Очистить огурец, срезать хвостики редиски. Нарезать тонкими ломтиками редис и огурцы.
Шаг 5. Крупно нарезать салат, мелко нарубить зеленый лук. Смешать овощи и зелень. Взбить масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Заправить салат. Сверху выпустить яйцо-пашот.
Потребуется:
Куриное филе отварить на пару или запечь в духовке. Яйца отварить, остудить и очистить. Редис помыть, обрезать хвостики. Огурцы помыть, очистить. Нарезать соломкой филе, огурцы, редис, яйца. Нарезать салат и зелень. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить.
Потребуется:
Нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде. Помыть редиску и огурцы. Огурцы очистить, у редиски отрезать хвостики. Нарезать овощи соломкой или кубиками. Помыть лук и порубить его мелко, также помыть зелень и нарезать ее. Смешать овощи и зелень, заправить сметаной и майонезом, посолить и поперчить. Посыпать сухариками и подавать салат.
Потребуется:
Отварить яйца, остудить и очистить. Очистить морковь, натереть на крупной терке. Нарезать редис тонкими ломтиками. Нарезать ломтиками крабовые палочки. Нарезать яйца соломкой или ломтиками. Нарубить лук и зелень. Все смешать и заправить майонезом, посолить и поперчить.