15:03 (мск), источник: Аргументы и факты

Давай, редиска! Пять дачных суперсалатов на основе самого раннего корнеплода

Как сделать природную горечь на самом деле пикантной.

Источник: Unsplash / CC0

Редис — великолепный весенний овощ, который идеально сочетается с зеленым салатом, свежими огурцами. Дополняем все это отварными яйцами, чтобы смягчить горьковатый вкус, заправляем сметаной, растительным маслом или майонезом. И вот уже идеальный дачный салат готов. Можно подавать к шашлыку или к отварной ароматной картошке.

Салат с огурцами, редиской и яйцом

Потребуется:

  • 1 пучок редиски.
  • 2 огурца.
  • 2 яйца, сваренных вкрутую.
  • 1 пучок рукколы.
  • несколько перьев зеленого лука.
  • 2 ст.л. тертого сулугуни.
  • 2 ст.л. сметаны.
  • черный перец.
  • соль.

Процесс:

Помыть овощи, очистить огурцы, если нужно, удалить хвостики редиски. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Редис и огурцы нарезать соломкой, также соломкой нарезать яйца. Зелень крупно нарезать. Сулугуни натереть на крупной терке. Смешать зелень, овощи, яйца, посыпать сыром, заправить сметаной, посолить и поперчить перед подачей на стол.

Салат с редиской и яйцом пашот

Потребуется:

  • 1 пучок редиски.
  • 1 яйцо.
  • 1 пучок салата.
  • 1 огурец средний.
  • несколько перьев зеленого лука.
  • 2 ст.л. оливкового масла.
  • 1 ст.л. лимонного сока.
  • 1 ч.л. дижонской горчицы.
  • соль и черный перец.

Процесс:

Все овощи и зелень помыть. Отварить яйцо-пашот. Очистить огурец, срезать хвостики редиски. Нарезать тонкими ломтиками редис и огурцы.

Шаг 5. Крупно нарезать салат, мелко нарубить зеленый лук. Смешать овощи и зелень. Взбить масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Заправить салат. Сверху выпустить яйцо-пашот.

Салат с редиской и отварной курицей

Потребуется:

  • 2 половинки филе куриной грудки.
  • 2 огурца.
  • 1 пучок редиски.
  • 3 отварных яйца.
  • 1 пучок рукколы.
  • 1 пучок шпината.
  • несколько веточек укропа и петрушки.
  • майонез, соль и черный перец.

Процесс:

Куриное филе отварить на пару или запечь в духовке. Яйца отварить, остудить и очистить. Редис помыть, обрезать хвостики. Огурцы помыть, очистить. Нарезать соломкой филе, огурцы, редис, яйца. Нарезать салат и зелень. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, посолить и поперчить.

Салат из редиски с огурцами и сухариками

Потребуется:

  • 1 пучок редиски.
  • 3 небольших огурца.
  • ½ пучка зеленого лука.
  • сметана и майонез для заправки.
  • ½ пучка укропа.
  • 1 горсть белых сухариков.
  • соль и черный перец.

Процесс:

Нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде. Помыть редиску и огурцы. Огурцы очистить, у редиски отрезать хвостики. Нарезать овощи соломкой или кубиками. Помыть лук и порубить его мелко, также помыть зелень и нарезать ее. Смешать овощи и зелень, заправить сметаной и майонезом, посолить и поперчить. Посыпать сухариками и подавать салат.

Салат с редиской, морковью, яйцами и кукурузой

Потребуется:

  • 1 пучок редиски.
  • 1 средняя морковь.
  • 1 пачка крабовых палочек.
  • 1 банка консервированной кукурузы.
  • 3 яйца, сваренных вкрутую.
  • ½ пучка лука зеленого.
  • несколько веточек укропа.
  • майонез, соль и перец.

Процесс:

Отварить яйца, остудить и очистить. Очистить морковь, натереть на крупной терке. Нарезать редис тонкими ломтиками. Нарезать ломтиками крабовые палочки. Нарезать яйца соломкой или ломтиками. Нарубить лук и зелень. Все смешать и заправить майонезом, посолить и поперчить.

 Могут ли ночные кошмары быть признаком серьезного заболевания?
Пленный сказал об отравляющих шашках ВСУ со сладким привкусом
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»