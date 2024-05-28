Стало известно, в какие регионы придет жара до плюс 30 градусов
Аномальная жара с температурами до плюс 30 прогнозируется в Центральной России и на севере европейской части страны.
Аномальная жара с температурами до плюс 30 прогнозируется в Центральной России и на севере европейской части страны.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
В ночь на 29 мая в Москве столбики термометров достигнут 17, а в ночь на 30-е — плюс 18−20 градусов.
«Если в квартире нет кондиционера, то организм не успевает отдохнуть ночью при такой температуре», — отметил Вильфанд.
Почти июльское тепло накроет и северные регионы страны. В Архангельской области до конца недели температура воздуха будет в пределах плюс 23−28°C, в Мурманской области — 20−26°C, в Карелии — 26−27°C, а в Якутии — 26−29°C.
Вильфанд обратил внимание, что не обойдется конец весны и начало лето без отрицательных аномалий. Так в Приволжском федеральном округе не исключены заморозки до минус 2. Аналогичные погодные условия буду и на юге Урала. В Ханты-Мансийском автономном округе ударят морозы до — 11, на юге Сибири до минус 3−4°C.