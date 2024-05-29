Мнения экспертов: «Многие теперь будут жить в садоводствах круглогодично» | Источник: Комсомольская правда
«КП» расспросила об этом специалистов.
«Это важно для семей с детьми»
Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы РФ Никита Чаплин:
— Все чаще россияне выбирают загородную жизнь, на данный момент в нашей стране более 15 млн садоводов, их количество постоянно растет. Многие живут на даче с детьми круглогодично. Газификация — это один из основных запросов, чтобы семьям с детьми было комфортно. Теперь под бесплатную газификацию попадают дома, которые находятся на территории садоводства в населенном пункте. Важно отметить, что населенный пункт, на территории которого находятся садоводческое товарищество и конкретный участок, должен быть газифицирован или в ближайшем будущем есть планы по строительству газораспределительных сетей. Для подачи заявления на газификацию садоводы обязаны предоставить документ о праве собственности на дом и участок земли. Бесплатная газификация будет до границ земельных участков граждан в садовых товариществах.
«Число садоводов с газом удвоится»
Заместитель председателя общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», член Совета президиума Союза садоводов России, председатель регионального отделения союза по Москве и Московской области, директор Института стратегической безопасности.
— В Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин сообщил, что садовые товарищества должны быть газифицированы бесплатно до границы садового участка. Затем у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака прошло рабочее совещание, в котором принимал участие и Союз садоводов. Тогда были определены параметры газификации, а именно: речь идет о садовых товариществах на территории населенных пунктов, которые газифицированы. И если раньше бесплатно газификация проводилась до границ СНТ и дальше СНТ за свой счет газифицировало садовое товарищество, то сейчас разведение газовых коммуникаций по территории садового товарищества до границ садовых участков берет на себя Газпром.
Порядка 1,5 миллиона домов, по первым прикидкам, попадают под догазификацию. Для нее садоводам необходимо провести общее собрание членов СНТ, которые определяют несколько обязательных пунктов. Главное — беспрепятственный доступ компании, которая производит работы, на территорию СНТ для строительства и последующего обслуживания газовых сетей. Большинство жителей садовых товариществ хотят газифицировать свои участки. Газовики дают согласование, кидают трубу на все СНТ, а дома подключают по индивидуальным заявкам каждого члена садового товарищества или по заявлению председателя СНТ.
Конечно, расходы даже внутри участка и дома будут, и они ложатся непосредственно на собственника. Какая возможна экономия? Понятно, что, например, в Московской области достаточно дорогое подключение. Недавно заявку на газификацию подавало СНТ в районе Кубинки, бывшие военные и сотрудники спецслужб. Так вот, им посчитали, что проложить газовые сети от границы СНТ до каждого участка стоит по 180 тысяч рублей с каждого дачного участка. Вот вам размер экономии. Думаю, в других регионах расценки поменьше — но выгода очевидна.
По нашим оценкам, сейчас в основном газифицированы СНТ, расположенные близко к крупным городам или на территории городов. Например, вокруг Москвы достаточно плотная газификация. Но если посмотреть на общее количество СНТ, то газифицировано в них около 10 — 12% домовладений. То есть 1 — 2 млн домов. А теперь, по оценкам ФАС, Минэнерго и других профильных министерств, под газификацию попадут примерно 1,5 млн домов. То есть количество садоводов, использующих газ, удвоится.
«Газификация выгодна не только людям, но и территориям».
Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях:
— С появлением возможности газифицировать участки садоводство получит очень серьезное развитие. Многие будут жить круглогодично на садовых участках. Потому что отапливать дом электричеством дороговато, а с газом все гораздо проще и дешевле. Конечно, это важно для людей.
В самом Петербурге сегодня 23 тысячи садовых участков. Кто-то уже провел газ: из 133 садоводств 12 уже газифицированы. Сами, за свой счет проводили газ.
— Особенности газификации СНТ, в отличие от домов в деревне?
— В деревне хозяин дома подает заявление на газификацию. А в садоводстве есть общая собственность. Поэтому, чтобы провести по территории газ, требуется решение общего собрания СНТ. Отказов практически нет. Потому что газовики прокладывают газ под землей. И даже если, например, дороги ломают, то покрытие затем восстанавливают. То есть садоводству только плюс.
— А у вас как представителя власти головной боли не прибавится, если в СНТ больше людей будет жить круглогодично? Зимой, например, надо дороги чистить чаще…
— Вы сейчас о чем? Если есть возможность жить на свежем воздухе, то этим надо пользоваться. Открою страшную тайну — в садоводстве снег белого цвета в отличие от города. Муниципальные образования сильны своими людьми: если там живет больше людей, то больше работы, больше отчислений налогов на недвижимость, развивается торговля — не будут же продукты из города каждый день возить, значит, местная торговля будет развиваться. Как видите, газификация выгодна не только людям, но и территориям.
Кто имеет право на льготы по подключению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения
Некоторым категориям граждан государство помогает финансово с работами по газификации на территории земельного участка и в доме. В рамках социальной программы газификации газ до границы участка подведут бесплатно, а на остальные работы граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, могут получить государственную субсидию — компенсацию части затрат. По поручению Президента РФ с 2023 года сумма субсидий составляет минимум 100 тысяч рублей.
Перечень льготников определяют региональные власти. Обычно в него входят:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды и ветераны боевых действий;
- члены семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий;
- многодетные семьи;
- малоимущие граждане и малоимущие семьи с детьми;
- участники специальной военной операции и члены их семей.
В некоторых регионах России предусмотрены социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья.
Узнать, положены ли вам льготы, сейчас стало очень просто — на портале Единого оператора газификации connectgas.ru появился раздел «Региональные льготы». Там собрана информация о всех мерах поддержки, которые приняты на уровне регионов РФ для компенсации гражданам части затрат на закупку газового оборудования и проведение работ в границах земельных участков.
- Заходим на портал
- Идем во вкладку «Региональные льготы»
- Указываем там свой регион
На открывшейся странице будут перечислены:
- категории граждан, которые имеют право в вашем регионе на меры социальной поддержки по газификации домовладений;
- суммы региональных субсидий;
- перечень документов, которые необходимо предоставить для подтверждения льготной категории гражданина.
Еще одно нововведение, упрощающее жизнь, — подтвердить право на получение мер социальной поддержки теперь можно вместе с подачей заявки на газификацию домовладения через портал единого оператора газификации connectgas.ru. Профильные органы власти регионов также в режиме онлайн подтвердят, имеете ли вы право на меры социальной поддержки при газификации домовладений.
Мы достигли уровня уже почти 74% газификации нашей страны, один из самых высоких уровней во всем мире, мы находимся на первом-втором месте по уровню газификации в мире. Эта работа будет продолжаться… По программе социальной газификации заключено около 1,2 млн договоров, 950 тыс. из которых исполнено до границ участков, а 550 тыс. домовладений уже получают газ.
Александр НовакЗаместитель председателя правительства