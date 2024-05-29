Можно ли сделать подводку к участку без дома и зачем проверять вентканал | Источник: Комсомольская правда
1. Можно ли по догазификации довести газопровод до участка, но без подключения к дому? Недавно купил участок, собираюсь строиться летом. На соседней улице газ есть.
По действующим Правилам* к заявке о подключении домовладения в рамках догазификации необходимо приложить в том числе копии документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором оно расположено. Поэтому наличие у заявителя правоустанавливающих документов и на домовладение, и на земельный участок — одно из обязательных условий. Если домовладение только планируется к строительству, договор о подключении до границ участка может быть заключен вне рамок догазификации — на возмездной основе, за плату, которая регулируется государством.
2. У меня садовый дом, который по документам не является жилым. Его подключат по догазификации?
Под критерии догазификации подпадают домовладения, являющиеся объектами индивидуального жилищного строительства, или жилые дома блокированной застройки и надворные постройки, примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке. Таким образом, домовладение с назначением «Нежилое» не может быть газифицировано в рамках догазификации, так как такой объект не соответствует критериям.
3. Дом в собственности пополам с братом, но он в нем давно не живет. Зачем мне спрашивать согласие долевого собственника на подключение дома к газу, если в нем живу только я и работы внутри участка и в доме будут оплачены только из моих средств?
По п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом. Таким образом, если земельный участок и расположенное на нем домовладение находятся в долевой собственности, нужно обязательно прикладывать к заявке согласие других собственников. Форма такого документа законодательством не установлена, поэтому согласие составляется в свободной форме.
4. Я купила дом в газифицированном СНТ, но председатель не дает согласия на подключение, пока не заплачу взнос. Это законно?
Правилами подключения* не установлено получение заявителем согласия на подключение от СНТ.
Получение согласия с собственников земельного участка на строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц, — обязанность исполнителя, т. е. газораспределительной организации (ГРО).
При этом Правила подключения* по запросу исполнителя — ГРО предусматривают беспрепятственное получение согласия на подключение домовладения от владельца существующего газопровода (т. н. основного абонента, юридического лица) по запросу. Денежная компенсация за такое согласие Правилами* не установлена. СНТ также не вправе препятствовать исполнителю в осуществлении технологического присоединения газоиспользующего оборудования, принадлежащего гражданам.
5. Газораспределительная организация требует с меня акт проверки вентканала, иначе не подключат. Чем это предусмотрено?
Порядок проведения мониторинга выполнения заявителем технических условий включает проверку исполнителем (ГРО) наличия акта первичного обследования дымоходов и вентиляционных каналов, выполненного специализированной организацией. По результатам мониторинга исполнитель составляет акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению. Если акт о готовности отсутствует, завершить мероприятия по подключению с пуском газа в газоиспользующее оборудование исполнитель не вправе.
6. Можно ли отменить заявку на догазификацию с одной газораспределительной организацией и начать новую с другой?
Заявитель сам не может выбирать газораспределительную организацию (ГРО), которая станет исполнителем по договору о подключении.
Если на территории региона работают несколько ГРО, можно обратиться в любую из них или к Единому оператору газификации (региональному оператору газификации). Дальше заявку перенаправят в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), уполномоченный на разработку программы газификации, для определения ГРО — исполнителя по заявке, чьи сети ближайшие к границам земельного участка заявителя, и дальнейшего направления заявки в адрес этой ГРО.
7. Собственник дома проживает за границей, здесь живут его пожилые родители, они плохо видят. Сам владелец приехать не может, меня попросили помочь с подключением. Как правильно подать заявку на догазификацию от третьего лица?
Для подачи заявки в качестве представителя потребуются документы, подтверждающие полномочия третьего лица на подачу заявки. На портале Единого оператора газификации connectgas.ru реализована возможность подачи заявок на подключение от имени представителя. Если представитель заходит под своей учетной записью на портал, он должен заполнить реквизиты собственника (заявителя) земельного участка и объекта капитального строительства и приложить доверенность на заключение договора о подключении. Подавая заявку на портале connectgas.ru, при выборе ответа на вопрос «Кто подает заявку» отметьте «Уполномоченный представитель».
8. Должны ли быть установлены на своих местах отопительный котел и плита при приемке дома специалистами газораспределительной организации? Можно же сделать ввод газа в дом без действующего оборудования?
Технологическое присоединение завершается проведением пусконаладочных работ и пуском газа. При отсутствии предусмотренных газовых приборов исполнение договора не представляется возможным. Пуск газа в сеть газопотребления внутри границ земельного участка заявителя без установленного газоиспользующего оборудования соответственно также невозможен.
9. Если до границы СНТ газ уже был подведен в рамках догазификации, можно ли рассчитывать теперь, что его проведут до границ участков? Что для этого надо сделать?
Газ проведут от границ СНТ до границы земельного участка в рамках догазификации, если с заявителем будет заключен договор о подключении домовладения, расположенного на территории садового товарищества. Под критерии догазификации подпадают только домовладения. Для заключения договора необходимо подать заявку о подключении, это может сделать как собственник домовладения на территории садоводства, так и уполномоченный от СНТ. Нововведение заключается в том, что заявителю необходимо прикладывать к заявке протокол общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества, содержащий решение о проведении догазификации в соответствии с п. 16 (л) Правил подключения*.