Синоптики предупредили москвичей о жаре до +30 градусов 29 мая
Переменная облачность, без осадков и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 29 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Переменная облачность, без осадков и до +30 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 29 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +11 градусов.
Ожидается слабый ветер переменных направлений.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
28 мая кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко рекомендовала в период жаркой погоды принимать прохладный душ, находиться в проветренном помещении и закрывать голову. Также специалист обратила внимание на питьевой режим, который играет важную роль.
В тот же день врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, как выжить аллергикам в период тополиной метели и какие меры предосторожности следует принять, чтобы избежать неприятных последствий. Днем ранее об этом явлении в начале лета предупредила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.