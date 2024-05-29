Эксперты рассказали, почему происходят вспышки на Солнце
И объяснили, чем они опасны.
И объяснили, чем они опасны.
Вспышки представляют собой огромные взрывы электромагнитного излучения Солнца, которые проявляются как внезапные интенсивные прояснения на нем. Явления длятся от нескольких минут до часов, объяснили эксперты Национального центра атмосферных исследований UCAR.
Вспышки возникают, когда интенсивные магнитные поля на Солнце смешиваются и создают напряжение. Затем происходит высвобождение энергии. Процесс сопровождают яркие пятна или всполохи над поверхностью Солнца. Они более чем в миллион раз мощнее энергии от извержения вулкана на Земле.
Энергетические всплески, которые возникают в результате огромных взрывов на Солнце, посылают эту плазму и радиацию через всю Солнечную систему и часто в направлении нашей планеты. Солнечные вспышки, выбросы корональной массы — это примеры солнечных явлений, которые могут влиять на космическую погоду и создавать магнитные бури, достигающие Земли. Те, в свою очередь, могут мешать нормальной работе электросетей, навигационных систем, нефтепроводов, железнодорожных и авиалиний. Кроме того, частицы выбросов корональной массы могут также нанести ущерб солнечным панелям и спутниковой электронике. Также активность вспышек связана с «затемнениями» в электромагнитном спектре. Они могут создавать помехи высокочастотной радиосвязи (например, в самолетах).
Напомним, в мае жители многих регионов России любовались полярными сиянием. Оно возникло из-за мощнейшей за последние 20 лет магнитной бури, которую спровоцировали вспышки на Солнце. Ученые насчитали аномальное число таких явлений.
Айгуль Сабитова