Ураган снес припаркованный Боинг 737−800
В Сети появилось видео с места.
В Сети появилось видео с места.
В международном аэропорту Далласа в штате Техас ураган снес Боинг 737−800 авиакомпании American Airlines. Соответствующие кадры опубликовало издание Daily Mail.
В материале видно, как припаркованный Боинг отрывается от телетрапа, и самолет оттаскивает вправо все дальше от терминала. Пассажиров в этот момент на борту не было. Сейчас рабочие осматривают самолет, проверяя, нет ли повреждений. При необходимости они сделают ремонт.
Сообщается, что на США обрушилась непогода. Число погибших из-за ураганов достигло 24. Из-за экстремальной погоды аэропорт Далласа отменил 202 рейса и задержал еще 500.
Ранее ученые выяснили, что прибрежные ураганы начали быстрее усиливаться по всему миру.
Айгуль Сабитова