14:37 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Ураган снес припаркованный Боинг 737−800

В Сети появилось видео с места.

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В международном аэропорту Далласа в штате Техас ураган снес Боинг 737−800 авиакомпании American Airlines. Соответствующие кадры опубликовало издание Daily Mail.

В материале видно, как припаркованный Боинг отрывается от телетрапа, и самолет оттаскивает вправо все дальше от терминала. Пассажиров в этот момент на борту не было. Сейчас рабочие осматривают самолет, проверяя, нет ли повреждений. При необходимости они сделают ремонт.

Сообщается, что на США обрушилась непогода. Число погибших из-за ураганов достигло 24. Из-за экстремальной погоды аэропорт Далласа отменил 202 рейса и задержал еще 500.

Ранее ученые выяснили, что прибрежные ураганы начали быстрее усиливаться по всему миру.

Айгуль Сабитова

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