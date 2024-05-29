Во Флориду начали возвращаться розовые фламинго
До этого стаи птиц видели в последний раз в Национальном заповеднике дикой природы острова Мерритт в 1992 году.
До этого стаи птиц видели в последний раз в Национальном заповеднике дикой природы острова Мерритт в 1992 году.
Прошлой осенью местные жители начали замечать, что фламинго, покинувшие Флориду в 1992 году, начали возвращаться. Не так давно в Москито-лагуне была замечена многочисленная стая: птицы, казалось, чувствовали себя как дома, чистили свои ярко-красные перья и лакомились креветками возле песчаной отмели.
За последние девять месяцев фламинго обосновались по всей Флориде в местах, где их не видели десятилетиями, — ученые надеются, что их появление знаменует возвращение одного из самых знаменитых символов штата.
Ученые предполагают, что птицы прилетели с ураганом «Идалия», пришедшего в августе прошлого года из Мексики или с Багамских островов. В этих местах усилия по сохранению популяции фламинго за последние 50 лет помогли им восстановиться после почти полного исчезновения.
К слову, мощный шторм уже «приносил» фламинго во Флориду, однако в большинстве случаев фламинго улетали всего через несколько дней. На этот раз они остались.
Подобный феномен взволновал любителей птиц и возобновил дискуссию о том, следует ли государственной комиссии по охране дикой природы классифицировать фламинго как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Эта мера, по мнению ученых, может помочь Флориде навсегда вернуть свой «розовый цвет».
Джерри Лоренц, директор по исследованиям компании Audubon во Флориде, сказал, что возвращение фламинго является обнадеживающим признаком того, что птицы адаптируются, даже несмотря на повышение уровня моря, что угрожает их среде обитания.
Ранее мы уже рассказывали, что глобальное потепление негативно сказывается на розовых фламинго.
Кристина Корчанова