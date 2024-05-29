Что можно посадить в июне: какие овощи и корнеплоды, цветы и зелень благоприятно сажать в саду

Наступило благодатное время для садоводов и огородников, когда природа радует солнечными днями и теплой погодой. Сад в этот период преображается: пышно цветут растения и кустарники, а на грядках уже вовсю созревают первые овощи. В статье собрали нюансы ухода за различными культурами и действенные советы по выращиванию. Расскажем, что можно посадить в июне на даче в открытый грунт, теплицу или парник, как выбрать благоприятные дни для посева семян, подготовить почву и ухаживать за растениями, чтобы получить богатый урожай в огороде.
Правила подготовки грунта к посадке
Идеальная почва в огороде удерживает влагу, но без застоя, хорошо пропускает к корням растения воздух, содержит множество питательных веществ и микроэлементов и не слеживается — всегда рыхлая и воздушная. Все растительные культуры предпочитают, чтобы в составе земли был песок. Его обязательно добавляют в садовый грунт, в который планируют сажать семена или саженцы. Главное правило: чтобы на участке не было пустой бездействующей земли. Такой грунт истощается под действием солнца, ветра, мороза и инфекционных патогенов.
Советуем накрывать почву мульчей и заселять полезными микроорганизмами (их еще называют эффективными микроорганизмами, или ЭМ), которые перерабатывают органические остатки для питания растений. В качестве мульчи на грядках можно использовать скошенную газонную траву, солому, щепу, опилки, кору лиственницы, нейтральный торф, готовый компост или сидератные культуры.
Также грунт в теплице требует особого внимания, так как именно там он чаще становится источником заболеваний. Кроме того, тепличный грунт постепенно истощается, ведь в него высаживают одни и те же растения каждый год и не придерживаются правил севооборота. Стоит отметить, что подготовка почвы к посадкам нужна и на всем садовом участке.
Рекомендуем без перекопки земли внести в грядки улучшители почвы, которые помогут сделать грунт лучше по структуре и повысить его плодородие. Внося их понемногу в лунки при посадках, постепенно вы сможете получить плодородную почву, на которой будет легко укореняться любое растение.
Основные виды улучшителей грунта — торф (перегнившие остатки растений), навоз, минеральные органические удобрения (азотные, калийные, фосфорные), сапропель (отложения, скапливающиеся на дне пресных водоемов), агроперлит, компост, доломитовая мука, природный цеолит (пористый минерал). Почва с добавлением улучшителей грунта лучше дышит, она эффективнее насыщается влагой, питательными микроэлементами и удерживает их. Поэтому корни растений в такой почве легко и хорошо развиваются.
Главная цель при обработке земли перед посевом — создать грунт, способный поглощать, а также удерживать питательные вещества, и освободить его от микроорганизмов, которые уничтожают посевы.
|Базовые компоненты в почве
|Торф, песок и земля
|Биопрепараты для дезинфекции почвогрунта
|Используйте микробиологические препараты: глиокладин, фитоспорин-М, алирин-Б, гамаир, триходермин
Что можно посадить в июне в огороде
В этом разделе вы найдете полезную информацию, какие садовые культуры благоприятно сажать в этом месяце.
Начинающие садоводы и огородники не задумываются о том, что многочисленные овощные культуры можно выращивать и собирать все лето. «Посадка овощей и корнеплодов в июне — отличная возможность обогатить свой огород разнообразными растениями. В этот период почва уже прогрелась, а риск заморозков миновал, что делает это время идеальным для развития теплолюбивых растений», — советует Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей.
Эти овощи станут прекрасным дополнением к вашему летнему урожаю в саду.
Для летнего посева в открытый грунт подходят не все сорта этого овоща. Лучше выбирать семена ранних сортов дайкона. Корнеплод готов к употреблению через 35—45 дней, сажать можно весь месяц. При посадке в конце июня корнеплоды созревают в середине августа.
|Глубина посадки семян
|На поверхности земли
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки (посева)
|В ряду —10 см; между рядами — 15—20 см
Кольраби и брокколи тоже быстро созревают летом. Для роста саженцев необходимо создать благоприятные условия: питательную почву на грядке, умеренный полив под корень и хорошо освещенный участок в огороде. Посадив рассаду этих сортов капусты в июне, уже в июле — августе можно получить готовые овощи.
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки (посева)
|20 × 25 см
Это один из неприхотливых скороспелых овощей в летнем саду. Бобовая культура предпочитает хорошо структурированные, богатые гумусом почвы. Выбирают для посадки солнечное место, потому что сладкий горошек — светолюбивое растение. Если собираетесь сажать горошек в июне, обратите внимание на надпись на упаковке семян: «Ранний» или «Скороспелый», а также заранее замочите семена — таким образом всходы будут развиваться быстрее. Не забывайте умеренно поливать саженцы и сделайте опору для них. Через 55—60 дней будет первый урожай.
|Глубина посадки семян
|1—1,5 см
|Схема посадки (посева)
|20 × 15 см
Сажают в начале лета для получения нежных стручков молочной спелости, которые отлично идут в различные блюда и сохраняют все свои вкусовые качества при заморозке. Советуем выбирать лучше скороспелые сорта и гибриды фасоли, которым для получения сочных стручков требуется 1,5—2 месяца. В теплом климате за сезон при посадке в начале июня можно собрать три урожая овощной культуры, в умеренном климате — только два.
|Глубина посадки семян
|1,5—2 см
|Схема посадки (посева)
|40 × 10 см
Растение теплолюбивое и устойчивое к воздушных засухам. Томаты выращивают только через рассаду в теплицу или парник. Стоит отметить, что хороший урожай томатов можно получить только на суглинистых и супесчаных почвах. «Эти плоды считаются одними из самых популярных в огороде. Июнь — оптимальное время для посадки помидоров, так как они любят теплую почву и солнечное освещение. Выбирайте разнообразные сорта, которые соответствуют вашим предпочтениям и условиям вашего участка», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
Последующий уход заключается в рыхлении земли, прополке сорняков и умеренных поливах. Чтобы усилить образование плодов и ускорить их созревание, на ранних сортах томата рекомендуем удалять молодые побеги (пасынки).
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня с заглублением
|Схема посадки (посева)
|30 × 35 см
В этом овоще содержится витамина C больше, чем в любой другой овощной культуре. Перец выращивают только через рассаду в теплицу или в парник, так как его семена всходят от 12 до 21 дня и он довольно медленно растет на первых стадиях.
«Перцы — другие теплолюбивые овощи, которые прекрасно растут в июньских условиях. Посадка этих овощей в июне позволит получить обильный урожай к концу лета. Обеспечьте перцам достаточное количество солнечного света и регулярный полив для успешного роста», — рекомендует эксперт. Плоды всех видов перца нужно собирать в начале биологической спелости — с началом покраснения, в этой фазе плоды накапливают наибольшее количество сахаров и витаминов.
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки (посева)
|30 × 35 см
В России баклажан ценится за приятный нежный вкус. Выращивают этот овощ только через рассаду, поскольку семена всходят не раньше 10—15 дней. Под баклажаны отводят подготовленную грядку, которая содержит торф, песок, перегной и опилки (одно ведро на 10 кв. м).
Как и все пасленовые, эта культура отличается многообразием форм: овальная, цилиндрическая, шаровидная. «Эти овощи также хорошо растут при теплых и солнечных условиях. Посадка овощей в июне даст им возможность развиться и получить обильный урожай к середине лета. Подбирайте сорта, которые хорошо адаптированы к вашему региону и климату», — комментирует эксперт Жаннета Вологирова.
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки (посева)
|30 × 35 см
Это пчелоопыляемая культура, поэтому на кусте сначала появляются пустоцветы — мужские цветы. Так растение готовится к тому, чтобы первый женский цветок был опылен. Кабачки можно выращивать через семена и рассаду, но стоит отметить, что растения, высаженные в грунт, получаются крепче и урожайнее. Рекомендуем создать первоначально благоприятные условия для посадки: солнечный участок и рыхлую структурированную почву на грядке.
«Кабачки — еще один отличный выбор для посадки в июне. Эти быстрорастущие овощи могут дать обильный урожай уже через несколько недель после посева. Обеспечьте им достаточное количество влаги и удобрений для успешного роста», — советует эксперт.
|Глубина посадки семян
|1,5—2 см
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки (посева)
|70 × 75 см
Это одна из неприхотливых культур в огороде. Грунт для моркови должен быть рыхлым на большую глубину, потому что любое препятствие будет вызывать нарушение развития и искривление формы корнеплода. Летний уход заключается в прополке до появления всходов и в своевременном прореживании посадок. Также важно заметить, что этот овощ требует регулярный, но не избыточный полив — к концу лета его следует сократить, чтобы не вызвать растрескивание корнеплодов и не снизить их лежкость.
«Морковь лучше всего сажать весной, но ее также можно успешно посадить в июне. Обеспечьте моркови достаточное количество влаги и регулярный полив для формирования крупных корней», — рекомендует эксперт Жаннета Вологирова.
|Глубина посадки семян
|На поверхности земли
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 5—7 см;
между рядами — 15—20 см
Этот корнеплод считается ценной овощной культурой. Выращивают в июне овощ через рассаду. Свекла засухоустойчива и нетребовательна к плодородию почвы, но грунт должен быть рыхлым. Поливают растения только в случае наступления засушливой погоды, так как овощ требует умеренный полив — к концу лета его следует сократить. Хорошо свекла растет с морковью, к тому же вкус овоща улучшается.
«Этот корнеплод также хорошо переносит тепло и растет в июньских условиях. Посадка свеклы в начале месяца позволит вам получить обильный урожай к концу лета. Обеспечьте растениям регулярный полив и достаточное количество удобрений для успешного роста», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
|Глубина посадки саженцев
|На глубину корня
|Схема посадки (посева)
|В ряду —10 см;
между рядами — 15—20 см
Период посадки цветочной культуры, как и других растений, зависит от их вида, форм и размеров, прихотливости в уходе и подходящих климатических зон для выращивания. В июне рекомендуется высаживать однолетние и многолетние сорта, которые порадуют цветением осенью или уже в следующем году.
Это неприхотливая луковичная культура, которая украсит любой сад своими красочными соцветиями. Диаметр цветка зависит от гибрида. Высаживать луковицы можно в начале июня, прорастают они через 20 дней. Идеальные условия для цветка: рыхлая и плодородная почва, умеренные поливы под корень, солнечное место в цветнике и подкормки минеральными удобрениями.
|Глубина посадки луковиц
|Посадочная лунка должна вмещать в себя три высоты луковицы
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 10—15 см;
между рядами — 20 см
Фиалку Виттрока часто используют для оформления клумб и для посадки в группах на газоне. Цветок можно использовать для срезки и в горшочном оформлении. Анютины глазки считаются многолетником, который выращивается как двулетник. Это достаточно низкорослое травянистое растение с прикорневым расположением листьев. Цветок имеет 5 лепестков, диаметром 5—10 см. Анютины глазки лучше всего развиваются на рыхлой и хорошо удобренной почве.
|Глубина посадки саженцев
|На поверхности земли
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 10—15 см;
между рядами — 20 см
Посадите в начале месяца немного цинний в цветнике, и вы увидите, как оживет ваш сад с появлением бабочек. Циннии цветут всю вторую половину лета и осень, вплоть до самого снега. Достаточно подобрать для циннии защищенный от холодных ветров солнечный участок и богатую питательными веществами почву. Советуем срезать отцветшие корзинки, особенно после дождя, иначе они загнивают.
|Глубина посадки семян
|0,7—1 см
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 15—20 см;
между рядами — 20—35 см
В июне рекомендуем выбирать семена по срокам цветения, а именно ранние сорта. Красивые яркие астры растут на плодородных и влагостойких почвах. Лучше всего высаживать цветок на солнечных местах в цветнике. В конце месяца вносят калийные и фосфорные удобрения в цветник. Чем чаще пересаживают астры, тем лучше развивается корневая система.
|Глубина посадки семян
|0,7—1 см
|Схема посадки (посева)
|30 × 35 см или 20 × 25 см
Сажать семена можно в начале и в середине июня, прорастают они через 6—7 дней. Благоприятные условия для цветка: рыхлая почва, умеренные поливы под корень и солнечное место в цветнике. Если высадить махровый сорт календулы рядом с необычным немахровым, они переопылятся. Цветочные корзинки советуем срезать у самого основания цветоноса, когда соцветия распустятся наполовину, и сушить на воздухе в тени.
|Глубина посадки семян
|0,7—1 см
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 10—12 см;
между рядами — 20—22 см
Для летнего посева подходят и ароматные пряные растения. В июне сеют зелень не по одному зернышку, а группами (сразу много семян в одну лунку) и убирают молодыми, не позволяя грубеть. Таким образом вы будете сразу получать свежие пучки зелени на срезку для кулинарных целей.
Летом самое время сажать это неприхотливое растение. Укроп — светолюбивая зелень, поэтому нужно подбирать хорошо освещенный участок в огороде. Зелень нуждается в хорошо заправленной органикой легкой почве с нейтральной или слабокислой реакцией.
|Глубина посадки семян
|0,5—1 см
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 5—7 см;
между рядами — 10—15 см
Это многолетнее травянистое растение, которое можно сажать даже в конце лета. При посеве в конце июня — начале июля вы успеете собрать первый урожай зелени и растение отлично будет укрепляться для зимовки. Особенностью щавеля считается то, что ему больше подходит полутень, чем прямое солнце, — так зелень получается нежнее и сочнее.
|Глубина посадки семян
|Без заглубления семян
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 10—15 см;
между рядами — 10—15 см
Семена пряного растения можно смело сеять в открытый грунт в начале июня, создав оптимальные условия, необходимые для роста саженцев, — рыхлый питательный грунт, регулярный полив под корень и хорошо освещенный участок в огороде. Базилик — теплолюбивое и светолюбивое растение. Срезают зелень растения в период массового цветения в середине лета.
|Глубина посадки семян
|Без заглубления семян
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 20—25 см;
между рядами — 20—30 см
Это многолетнее растение, которое будет радовать душистой зеленью целое лето. Мяту используют для чайных напитков, лимонадов и фруктовых мороженых. Лучше всего пряную культуру посадить в начале лета. Рекомендуем создать первоначально благоприятные условия для посадки мяты: солнечный участок, рыхлую структурированную почву на грядке, умеренный полив под корень и подкормку органикой или минеральными удобрениями. Срезают зелень в период массового цветения, а после срезки растение заново отрастает.
|Глубина посадки семян
|Без заглубления семян
|Схема посадки (посева)
|В ряду — 20—25 см;
между рядами — 20—30 см
Лунный календарь на июнь 2024 с благоприятными посадочными днями
Проверенные результаты возможно получить, если посеять в сроки, рекомендованные для вашей климатической зоны и с учетом периода вегетации растения. Для тех, кто высаживает культуры в соответствии с фазами Луны, составили таблицу благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2024 года.
|Даты
|Можно
|Нельзя
|1 июня
|Опрыскивайте от вредителей и болезней. Проведите санитарную обрезку садовых деревьев
|Не поливайте и не подкармливайте растения. Не занимайтесь посевом
|2 июня
|При необходимости сделайте сухое рыхление в огороде и прореживайте всходы. Продолжайте санитарную обрезку садовых деревьев и кустарников
|Не поливайте и не подкармливайте растения. Не занимайтесь посевом. Не проводите пикировку и пересадку растений. Также нельзя укоренять саженцы
|3 июня
|До обеда воспользуйтесь рекомендациями предыдущего дня. Во второй половине дня проведите умеренные поливы и подкормки под корень растений. Можно сажать корнеплоды, пересаживать деревья и кустарники
|Нельзя проводить обильный полив культур. Не проводите рыхление в зоне корней
|4 июня
|Посадка и пересадка плодовых деревьев. Высаживайте корнеплоды, поливайте, удобряйте органикой почву и мульчируйте. Устраивайте живые изгороди
|Не проводите пикировку растений
|5 июня
|Складывайте компостные кучи. Боритесь с вредителями, живущими в земле. Завершайте высадку корнеплодов. Проведите умеренные поливы и подкормки органическими удобрениями
|Нельзя проводить обильный полив садовых культур. Также не стоит копать
|6 июня
|Наведите порядок на садовом участке и в теплицах. Ничего не высаживайте
|Неблагоприятный день для всех садовых культур
|7 июня
|Занимайтесь посевом листовых, зеленых, бахчевых и плодовых культур. Во второй половине дня проведите умеренные поливы и подкормки под корень растений. Занимайтесь заготовкой посадочного материала и его укоренением
|Нельзя проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников в огороде
|8 июня
|Высаживайте в открытый грунт теплолюбивые многолетние цветы. Делите и пересаживайте многолетники в саду. Прореживайте цветочные и овощные посадки на грядках. Поливайте и опрыскивайте растения
|Нельзя проводить окулировку
|9 июня
|Проводите минеральные подкормки в цветниках. Полейте все растения в саду. Высаживайте в открытый грунт рассаду огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы. Укореняйте черенки лиан
|Не проводите обрезку растений
|10 июня
|Вечером можно пересадить корневищные многолетники, например георгины и пионы. Собирайте лекарственные травы с обильной листвой. Прививайте плодовые деревья, собирайте урожай щавеля и пряной зелени в огороде
|Нельзя проводить обильный полив культур. Не проводите пересадку плодовых деревьев и кустарников
|11 июня
|Сделайте опоры для вьющихся растений. Прореживайте всходы, рыхлите почву и окучивайте. Можно стричь газоны и скашивать траву. Собирайте лекарственные травы. Полейте все растения в саду
|Не проводите обрезку плодовых деревьев и кустарников
|12 июня
|Повремените с поливами, подкормками и прополкой. Стригите газоны на участке. Выкопайте на просушку луковичные культуры с сухими листьями. Собирайте пряные и лекарственные травы в саду
|Не проводите обрезку растений
|13 июня
|Сажайте астры, крокусы, вьющиеся декоративные цветы и виноград. Хороший день для любых посадок и пересадок. Делите отцветшие многолетники. Рыхлите и мульчируйте почву
|Нельзя проводить пересадку растений в саду
|14 июня
|Вносите минеральные удобрения. Полейте все растения в саду. Высаживайте в открытый грунт кабачки и тыкву. Укореняйте зеленые черенки. Делите, сажайте и пересаживайте многолетние цветы
|Не проводите обрезку растений
|15 июня
|Благоприятное время для посева всех видов цветов и лекарственных трав. Можно сеять редис и фасоль. Поливайте только при крайней необходимости
|Не проводите обрезку деревьев и кустарников
|16 июня
|Укореняйте черенки. Подкормите минеральным удобрением растения, не желающие цвести. Хорошее время для всех видов работ с растениями, кроме полива
|Нельзя проводить обильный полив культур. Не проводите обрезку садовых деревьев
|17 июня
|Не трогайте корнеплоды и листья растений. Полейте томаты и баклажаны. Можно посадить новую партию зелени. Пикируйте рассаду многолетних цветов и высаживайте их на посстоянное место
|Нельзя проводить уборку листьев и ботвы. Не проводите обрезку деревьев в саду
|18 июня
|Сажайте овощные культуры в открытый грунт. Посадите зелень: петрушку, укроп и базилик. Проведите минеральные подкормки всех растений, в том числе и комнатных
|Не проводите работу с корневой системой растений (пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных). Не проводите обрезку деревьев и кустарников
|19 июня
|Собирайте лекарственные травы, снимайте ягоды для заморозки или сушки. Окучивайте картофель и лук-порей. Пропалывайте и рыхлите почву
|Не поливайте и не удобряйте растения в огороде. Нельзя проводить уборку листьев и ботвы
|20 июня
|Опрыскивайте от вредителей и болезней. Занимайтесь посадкой декоративно-цветущих растений, так как они зацветут быстрее. Выкопайте луковицы и клубни для хранения
|Не поливайте культуры. Нельзя проводить обрезку деревьев и кустарников
|21 июня
|Рыхлите и мульчируйте почву. Вносите минеральные удобрения. Полейте все растения в саду. Собирайте урожай
|Не проводите обрезку растений
|22 июня
|Вносите минеральные удобрения. Рыхлите и мульчируйте почву. Собирайте урожай в огороде. Опрыскивайте от вредителей и болезней. Хорошо сажать корнеплоды, предназначенные для длительного хранения
|Нельзя собирать лекарственные растения. Не проводите обрезку
|23 июня
|Очистите сад от опавших завязей и поврежденных плодов. Удаляйте сорняки, боритесь с вредителями, живущими в земле. В первой половине дня проведите поливы под корень и дождеванием
|Не сажайте растения. Нельзя проводить обрезку деревьев и кустарников
|24 июня
|Опрыскивайте от вредителей и болезней. При необходимости прореживайте всходы. Во второй половине дня проведите умеренные поливы. Хороший период для проведения генеральной уборки в хозяйственных помещениях, можно очистить огород и сад от мусора и сухой травы
|Не проводите работу с корневой системой растений (пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных). Не рыхлите почву в огороде
|25 июня
|Окучивайте картофель, рыхлите в междурядьях томатов, баклажан и перцев. Прореживайте и пропалывайте всходы. Мульчируйте почву, боритесь с вредителями и болезнями
|Неблагоприятный день для работы с садовым инвентарем. Нельзя проводить обильный полив культур
|26 июня
|Выкопайте отцветшие луковицы и клубни для хранения. Высевайте летнюю зелень. Поливайте и подкармливайте органикой все растения в саду. Можно проводить уборку листьев и ботвы
|Нельзя проводить обильный полив культур. Не проводите работу с корневой системой растений (пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных)
|27 июня
|Собирайте урожай корнеплодов в огороде. Во второй половине дня проведите умеренные поливы и подкормки под корень растений. Можно проводить санитарную обрезку садовых деревьев и кустарников
|Нельзя проводить обильный полив культур
|28 июня
|Пасынкуйте томаты, удаляйте усы у земляники, мульчируйте ягодники. Окучивайте растения, рыхлите почву и удаляйте сорняки. Собирайте ягоды. Во второй половине дня проведите умеренные поливы растений в саду
|Не проводите пикировку растений
|29 июня
|Собирайте урожай корнеплодов в огороде. Прореживайте и пропалывайте всходы. Рыхлите, окучивайте, перекапывайте землю. Опрыскивайте садовые деревья от вредителей. Пасынкуйте и прищипывайте тепличные томаты. Удаляйте усы у земляники, мульчируйте ягодники. Окучивайте растения, рыхлите почву и удаляйте сорняки. Собирайте ягоды и делайте заготовки. Сушите лекарственные травы
|Нельзя проводить обильный полив культур
|30 июня
|Устраивайте живые изгороди. Во второй половине дня проведите умеренные поливы и подкормки под корень растений. Посадите зелень: петрушку, укроп и базилик. Проведите минеральные подкормки всех растений, в том числе и комнатных. Можно проводить санитарную обрезку садовых деревьев и кустарников. Собирайте урожай в огороде. Хорошо сажать и пересаживать луковичные культуры, в том числе нарциссы
|Не проводите пикировку растений. Нельзя прищипывать
Советы тем, кто сажает в июне
Рассмотрим полезные рекомендации, которые помогут вам в садоводстве.
1. Полив в огороде. «Важно обеспечить достаточным количеством влаги, особенно в периоды засухи. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте растения при необходимости. Утренний или вечерний полив будет наиболее эффективным, чтобы избежать испарения влаги в земле», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
2. Полив в цветнике. Растениям обязательно нужны регулярные поливы. Их частота зависит от климата в регионе. Важно помнить, что почва обязательно должна быть чуть влажной. Лучше всего организовать на клумбах капельный полив по поверхности земли, поскольку полив дождеванием может портить внешний вид цветов. Если капельного полива нет в вашем саду, постарайтесь поливать цветы под корень, распределяя влагу равномерно по всей площади цветников.
3. Рыхление почвы. «Это поможет улучшить доступ кислорода к корням, а также уменьшит конкуренцию с сорняками за влагу и питательные вещества. Регулярно проводите рыхление, особенно после дождей или полива», — рассказывает эксперт.
4. Удобрения. «Подкармливайте растения в огороде удобрениями согласно инструкциям на упаковке. Минеральные подкормки обеспечат необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития. Помните, что переувлажнение или недостаток питательных веществ также может нанести вред растениям», — рекомендует эксперт.
5. Удобрения для цветов. В начале лета любым растениям в саду нужен азот, потому что они стремительно развиваются, готовятся цвести и наращивают крепкие молодые побеги. За пышное цветение отвечают минеральные удобрения — калий и фосфор, поэтому именно этими элементами удобряют цветущие растения на цветниках. Рекомендуем выбирать комплексные биоудобрения для цветников с пометкой «Лето», чтобы дать растениям не только основные химические элементы, но и широкий спектр макро- и микроэлементов, необходимых для интенсивного роста и цветения различных культур. Основные площади цветников подкармливают дважды за сезон — в середине июня и в середине июля.
6. Защита от болезней и вредителей. «Осуществляйте регулярные осмотры растений на предмет признаков болезней или насекомых. Используйте меры защиты, такие как применение инсектицидов или фунгицидов, если это необходимо. Помните, что профилактика является лучшим способом предотвращения возникновения проблем», — советует эксперт Жаннета Вологирова.
7. Поддержка растений. «Установите опоры или поддерживающие конструкции для высокорослых растений, таких как помидоры или баклажаны. Это поможет предотвратить повреждение стеблей и плодов, а также облегчит сбор урожая», — рассказывает эксперт.
8. Удаление отцветших цветов. «Регулярно срезайте засохшие цветы или плоды. Это поможет стимулировать новое цветение или плодоношение, а также предотвратит возникновение гнили или других инфекций», — советует Жаннета Вологирова.
Чек-лист садоводу: что можно посадить в июне
В таблице ниже представлен список различных садовых культур, которые можно вырастить в июне.
|Название
|Время созревания
|Место для посадки
|Условия посадки
|Дайкон
|35—45 дней
|Хорошо освещенный участок или полутень
|Рыхлая и питательная почва
|Капуста (кольраби и брокколи)
|1,5—2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Сладкий горошек
|40—55 дней
|Хорошо освещенный участок
|Структурированная богатая гумусом почва
|Спаржевая фасоль
|1,5—2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Структурированная богатая гумусом почва
|Помидоры
|1,5—2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Суглинистая или супесчаная почва
|Перцы
|1,5—2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Суглинистая или супесчаная почва
|Баклажаны
|1,5—2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Суглинистая или супесчаная почва
|Кабачки
|1—1,5 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Морковь
|2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Свекла
|2 месяца
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Гладиолусы
|30—45 дней
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Анютины глазки
|45—50 дней
|Хорошо освещенный участок или полутень
|Рыхлая и питательная почва
|Цинния
|40—45 дней
|Хорошо освещенный участок или полутень
|Рыхлая почва
|Астры
|30—45 дней
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая почва
|Календула
|30—35 дней
|Хорошо освещенный участок или полутень
|Рыхлая почва
|Укроп
|30 дней
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Щавель
|35—45 дней
|Участок с полутенью
|Допускается обычная садовая почва
|Базилик
|35—45 дней
|Хорошо освещенный участок
|Рыхлая и питательная почва
|Мята
|30—45 дней
|Хорошо освещенный участок или полутень
|Рыхлая и питательная почва
Эксперт: Жаннета Вологирова, кандидат сельскохозяйственных наук, автор монографий и научных статей