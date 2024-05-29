17:30 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Кофейная гуща оказалась полезным удобрением

Они могут сделать землю «правильной».

Источник: Midjourney

Обычные кухонные отходы оказались полезным удобрением. Об этом изданию Mirror рассказал садовод Джим Компетти.

Дело в том, что для подкормки томатов нужны удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. В этом смысле обычные отходы с кухни как раз очень полезны. Например, кофейная гуща поможет обогатить почву азотом.

После того, как вы заварите в чайнике первую порцию кофе, останется только гуща. Если вы просто заварите еще один чайник, вы получите идеальный универсальный раствор для удобрения.

Джим Компетти
садовод

Уточняется, что раствор надо охладить и поливать им саженцы томатов. Также можно развести одну часть обычного кофе одной частью воды и использовать для полива. Кроме того, несколько чайных ложек кофейной гущи можно разложить вокруг кустов томатов и поливать через нее растения обычной водой. Каждые три-четыре недели такое удобрение надо менять. По словам Компетти, подкормленные таким образом томаты будут более крупными. Кроме того, их не будут атаковать слизни и улитки.

Если же добавить в землю измельченную банановую кожуру, томаты получат нужную дозу калия и фосфора.

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Айгуль Сабитова

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