Кофейная гуща оказалась полезным удобрением
Они могут сделать землю «правильной».
Они могут сделать землю «правильной».
Обычные кухонные отходы оказались полезным удобрением. Об этом изданию Mirror рассказал садовод Джим Компетти.
Дело в том, что для подкормки томатов нужны удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. В этом смысле обычные отходы с кухни как раз очень полезны. Например, кофейная гуща поможет обогатить почву азотом.
После того, как вы заварите в чайнике первую порцию кофе, останется только гуща. Если вы просто заварите еще один чайник, вы получите идеальный универсальный раствор для удобрения.
Уточняется, что раствор надо охладить и поливать им саженцы томатов. Также можно развести одну часть обычного кофе одной частью воды и использовать для полива. Кроме того, несколько чайных ложек кофейной гущи можно разложить вокруг кустов томатов и поливать через нее растения обычной водой. Каждые три-четыре недели такое удобрение надо менять. По словам Компетти, подкормленные таким образом томаты будут более крупными. Кроме того, их не будут атаковать слизни и улитки.
Если же добавить в землю измельченную банановую кожуру, томаты получат нужную дозу калия и фосфора.
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Айгуль Сабитова