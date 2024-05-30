Синоптики спрогнозировали жаркую и сухую погоду в Москве 30 мая

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем прогнозируют от +25 до +30 градусов, ночью температура может снизиться до +11 градусов.
Ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 5−10 м/с.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
29 мая пресс-служба МЧС Москвы предупредила жителей города и гостей столицы об аномальной жаре в ближайшие три дня. При пребывании на улице специалисты посоветовали избегать перегрева и пить больше воды.
28 мая кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко рекомендовала в период жаркой погоды принимать прохладный душ, находиться в проветренном помещении и закрывать голову. Также специалист обратила внимание на питьевой режим, который играет важную роль.