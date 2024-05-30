Как вывести молочай с грядок на огороде?
Эксперт назвал нетривиальный способ борьбы с сорняками.
Эксперт назвал нетривиальный способ борьбы с сорняками.
В топе самых докучливых и быстро занимающих обширные территории сорняков молочай входит в пятерку лидеров. Примерно такое же положение он сохраняет и среди самых трудновыводимых. Но это вовсе не означает, что он непобедим. Правда и усилий придется приложить немало. Каких же именно?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Молочай аккурат из той группы растений, радикальное избавление от которых дает только механический способ — то есть, удаление вручную: каждый сорняк упорно и последовательно выкапывается и вытаскивается из почвы с корнем. И чем раньше это происходит, тем эффект больше. При этом в земле не должно оставаться ни малейшего фрагмент любой части молочая (огня — особенно), и это не фигура речи, а суровая необходимость, поскольку молочай легко восроизводится — это свойство 99% сорняков — из любой своей части.
Почему не рекомендую системные гербициды? В действующем огороде они абсолютно неприемлемы, ибо вместе с молочаем вполне способны истребить все остальное. И даже если речь идет о газоне, но находящемся на одном участке с огородом, то все равно от их применения лучше воздержаться.
«Народные» методы в отношении молочая не работают, а большинство из них — наподобие применять концентрированный раствор поваренной соли для полива сорняка — вообще вредны.
Но все же механическому методу борьбы есть что добавить. Один способ — из профилактических. Попробуйте дать участкам, «зараженным» молочаем, один сезон отдохнуть и посеять там обычную рожь. Давно замечено, что она в контрах с этим сорняком и способна изгонять его с места жительства надолго. Эдакий, в данном случае, сидерат двойного назначения. И землю подчистит и обогатит, и молочай на несколько лет исчезнет.
А если, допустим, у вас поселился один из молочаев с более-менее декоративными свойствами (в России обитает более 100 видов этого растения, многие из которых очень симпатичны с виду), то можно его окультурить —вписать в композицию цветника, а еще лучше — аптекарской грядки, поскольку молочай обладает некоторыми реально целительными свойствами. Смысл маневра — иметь возможность контролировать рост и легко пресекать распространение по участку.