Вопрос про взнос. Юристы раскрыли, какие действия правления СНТ незаконны
Могут ли садоводам назначать штрафы или пытаться отобрать землю?
Могут ли садоводам назначать штрафы или пытаться отобрать землю?
Общий порядок в садовых товариществах во многом зависит от того, насколько исправно платятся взносы и насколько грамотно ими распоряжается правление. Эксперты aif.ru рассказали, кто и как имеет право устанавливать взносы, можно ли их не платить и какие меры со стороны правления будут считаться незаконными.
В садовых товариществах с владельцев земельных участков могут собирать два вида взносов. Первые — это членские. Несмотря на название, их придется выплатить даже тем, кто не состоит в СНТ. Наличия права собственности на участок более чем достаточно, чтобы обязать садовода регулярно платить по счетам. Исключение не делают даже для тех, кто в силу возраста или обстоятельств годами не появляется на участке.
«Членские взносы нужны для того, чтобы погашать расходы за содержание имущества общего пользования, платить за ресурсы — тепло, электроэнергию, воду, газ, водоотведение, — поясняет юрист Оксана Бондаревич. — Из этих же взносов оплачиваются вывоз твердых коммунальных отходов, благоустройство, охрана товарищества, зарплата работников СНТ, различные аудиторские проверки. Закон также разрешает направлять членские взносы на налоги и сборы, связанные с деятельностью СНТ, организацию и проведение собраний».
Есть и другая категория взносов — целевые. Они направляются на покупку или монтаж имущества общего пользования, подготовку различной документации (например, по планировке территории), кадастровые работы. Владельцы участков в СНТ обязаны вовремя платить и членские, и целевые взносы.
Периодичность платежей должна быть зафиксирована в Уставе товарищества. Там же указаны формулы расчета и назначение платежей. Чтобы не возникало споров между собственниками участков в СНТ, проводится общее собрание. На нем утверждаются порядок оплаты взносов, а также их размер. Решение будет считаться принятым, если его одобряет ⅔ участников. Все платежи в СНТ идут только через расчетный счет.
Нужно учитывать, что сумма взносов может быть различна для владельцев участков. Обычно в расчет берутся количество участков и их площадь, ведь они потребляют разное количество ресурсов.
Бывает, что правление СНТ обещает наказать садоводов и наложить на них различные штрафы. Но, по словам Бондаревич, это незаконно. Ни председатель СНТ, ни общее собрание не могут устанавливать штрафы.
«Однако правление может привлечь садоводов за различные нарушения к административной ответственности. Для этого привлекают прокуратуру или полицию», — добавляет она.
Адвокат Дмитрий Тараканов напоминает, что одна из самых частых историй в СНТ — невыплата взносов. По решению собрания членов СНТ собственника могут лишить членства. Но это не освободит его от платежей, а лишь ограничит в вопросах влияния на деятельность участников товарищества. Разбираться с вывозом мусора или оплатой ресурсов с этого момента придется самостоятельно.
«Перекрывать воду, “обрезать” свет или ограничивать владельцу участка въезд на территорию правление не имеет права, — добавляет Дмитрий Тараканов. — Однако в Уставе СНТ могут быть утверждены пени и неустойки, которые “набегают” за несвоевременную уплату различных взносов».
А могут ли отобрать у злостных неплательщиков взносов садовый участок? Таких полномочий у правления, конечно, нет. Оно может инициировать обращение в суд, и если будет установлено уклонение от платежей, то за дело возьмутся приставы. Чаще всего задолженность списывается с банковского счета неплательщика, и до разборок с земельным участком дело не доходит.